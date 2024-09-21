كل ما يخص مباراة الأهلي ضد جورماهيا الكيني في دوري أبطال أفريقيا

يخوض الأهلي مباراة صعبة وقوية مساء اليوم السبت ضد جورماهيا الكيني، في إطار منافسات إياب دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا في نسختها الجارية 2024-2025.

غيابات الأهلي أمام جورماهيا الكيني في دوري أبطال أفريقيا

ويستعرض "الموجز" غيابات الأهلي عن مباراته اليوم ضد الفريق الكيني.,

ومن المفترض أن الأهلي سيفقد عمر الساعي؛ بسبب عدم أحقية مشاركته في دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، ويحق له المشاركة بداية من دور المجموعات.

ويغيب أيضا الثنائي أحمد عابدين ويوسف عبد الحفيظ عقب رحيلهما إلى فريق سيراميكا كليوباترا على سبيل الإعارة لمدة عام، بموافقة مارسيل كولر المدير الفني.

وسيفقد أيضًا الفريق الأحمر الثنائي سمير محمد ومصطفى أبو الخير؛ حيث يحق لهما المشاركة مع الفريق بداية من دور المجموعات.

موعد مباراة الأهلي ضد جورماهيا الكيني في دوري أبطال أفريقيا

وستنطلق مواجهة الأهلي ضد جورماهيا الكيني اليوم السبت الموافق 21 سبتمبر الجاري ضمن مباريات مرحلة الإياب من دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وستبدأ مواجهة المارد الأحمر أمام بطل كينيا في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية والثامنة بتوقيت الإمارات على ملعب "القاهرة الدولي".

الأهلي

القناة المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ضد جورماهيا

وأعلنت أكثر من قناة إذاعة مواجهة الأهلي أمام جورماهيا الكيني في إطار مباريات مرحلة الإياب من دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

1 - قناة أبوظبي الرياضية

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 11861.

معدل الاستقطاب: عمودي (V).

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

2- قناة أون تايم سبورتس

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 11861.

معدل الاستقطاب: عمودي (V).

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تشكيل الأهلي المتوقع أمام جورماهيا الكيني

ويأتي التشكيل المتوقع لـ الأهلي أمام جورماهيا في دوري الأبطال كالآتي:

في حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

في خط الدفاع: يحيى عطية الله - ياسر إبراهيم - يوسف أيمن - عمر كمال عبد الواحد.

في خط الوسط: أكرم توفيق - إمام عاشور - أحمد نبيل كوكا.

في خط الهجوم: محمود عبدالمنعم كهربا - بيرسي تاو - طاهر محمد طاهر.

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