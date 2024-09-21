القنوات المفتوحة ومعلقو مباراة الأهلي ضد جورماهيا في دوري أبطال أفريقيا

يبحث عشاق وجماهير النادي الأهلي، عن القنوات التي تقوم بنقل مباراة الأهلي ضد جورماهيا الكيني اليوم، والترددات الخاصة بها، خاصة وأن المباراة يليها احتفالية تسلم المارد الأحمر لقب الدوري المصري

ويقدم الموجز لمتابعيه قائمة بالقنوات التي تقوم بنقل مباراة الاهلي ضد جورماهيا..

تردد قناة أون تايم سبورت 1 المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ضد جورماهيا الكيني

يأتي تردد قناة أون تايم سبورت 1 المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ضد جورماهيا الكيني على القمر الصناعي النايل سات كما يلي:

تردد القناة: 11861.

معدل الاستقطاب: عمودي (V).

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة MBC 2 مصر المفتوحة المجانية الناقلة للقاء الأهلي ضد جورماهيا الكيني

ويأتي تردد قناة أم بي سي مصر على النايل سات كالآتي..

تردد القناة: 12322.

معدل الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 30000.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة أبوظبي الرياضية 1 على النايل سات الناقلة لمباراة الأهلي وجورماهيا

التردد: 12091 على القمر الصناعي نايل سات.

معامل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية الناقلة لمباراة الأهلي ضد جورماهيا الكيني

تردد قناة ابوظبي الرياضية 1 على نايل سات

أسم القناة: AD Sports 1.

تردد القناة: 11804.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

جودة القناة: HD.

الأهلي ضد جورماهيا - دوري أبطال أفريقيا

تردد قناة ابوظبي الرياضية 1 على عرب سات

التردد: 11804.

الاستقطاب: رأسي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية 2 HD الجديد

تردد القناة: 12226.

معامل الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

معلقو مباراة الأهلي ضد جورماهيا الكيني

أسندت قناة أون تايم سبورت، مهمة التعليق على مباراة الأهلي ضد جورماهيا إلى معلقين عبر القنوات الصوتية الأولى والثانية، وهم كل من…

القناة الصوتية الأولى: العماني خليل البلوشي

القناة الصوتية الثانية: زياد الدكروري

إم بي سي مصر 2: مدحت شلبي

أبو ظبي الرياضية: عامر عبد الله

اقرأ أيضًا.. درع الدوري المصري الجديد.. تصميم فرعوني باللون الذهبي

القناة الناقلة لمباراة الأهلي ضد جورماهيا في دوري أبطال إفريقيا