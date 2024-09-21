القناة الناقلة لمباراة الأهلي اليوم ضد جورماهيا في دوري أبطال أفريقيا

أعلنت عدة قنوات فضائية مجانية مفتوحة، عن نقل مباراة الأهلي ضد جورماهيا الكيني مساء اليوم السبت، ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا في إياب دور الـ 32 لنسختها الجارية.

ويقدم الموجز قائمة بأبرز القنوات التي ستقوم بنقل مباراة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا اليوم السبت…

تردد قناة أون تايم سبورت 1 المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ضد جورماهيا الكيني

يأتي تردد قناة أون تايم سبورت 1 المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ضد جورماهيا الكيني على القمر الصناعي النايل سات كما يلي:

تردد القناة: 11861.

معدل الاستقطاب: عمودي (V).

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

أسندت قناة أون تايم سبورت، مهمة التعليق على مباراة الأهلي ضد جورماهيا إلى معلقين عبر القنوات الصوتية الأولى والثانية، وهم كل من…

القناة الصوتية الأولى: العماني خليل البلوشي

القناة الصوتية الثانية: زياد الدكروري

تردد قناة أبو ظبي الرياضية الناقلة لمباراة الأهلي ضد جورماهيا الكيني

تردد قناة ابوظبي الرياضية 1 على نايل سات

أسم القناة: AD Sports 1.

تردد القناة: 11804.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

جودة القناة: HD.

سيتولى مهمة التعليق على أحداث المباراة عامر عبد الله

تردد قناة MBC 2 مصر المفتوحة المجانية الناقلة للقاء الأهلي ضد جورماهيا الكيني

ويأتي تردد قناة أم بي سي مصر على النايل سات كالآتي..

تردد القناة: 12322.

معدل الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 30000.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

سيقوم مدحت شلبي بالتعليق على أحداث المباراة.

الأهلي - دوري أبطال أفريقيا

موعد مباراة الأهلي ضد جورماهيا الكيني في دوري أبطال أفريقيا

وستنطلق مواجهة الأهلي ضد جورماهيا الكيني اليوم السبت الموافق 21 سبتمبر الجاري ضمن مباريات مرحلة الإياب من دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وستبدأ مواجهة المارد الأحمر أمام بطل كينيا في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية والثامنة بتوقيت الإمارات على ملعب "القاهرة الدولي".

تشكيل الأهلي المتوقع أمام جورماهيا الكيني

ويأتي التشكيل المتوقع لـ الأهلي أمام جورماهيا في دوري الأبطال كالآتي:

في حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

في خط الدفاع: يحيى عطية الله - ياسر إبراهيم - يوسف أيمن - عمر كمال عبد الواحد.

في خط الوسط: أكرم توفيق - إمام عاشور - أحمد نبيل كوكا.

في خط الهجوم: محمود عبدالمنعم كهربا - بيرسي تاو - طاهر محمد طاهر.

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