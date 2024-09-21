بسبب كأس العالم للأندية 2025.. فيفا في ورطة مع اللاعبين

واصلت التقارير الصحفية الأجنبية المختلفة، رصد الأزمات حول بطولة كأس العالم للأندية 2025 في نسختها المقبلة، والتي ستقام بنظامها الجديد المستحدث في صيف العام المقبل.

وقرر فيفا تغيير نظام بطولة كأس العالم للأندية، لتقام كل 4 سنوات بمشاركة 32 ناديًا، على أن تكون النسخة المقبلة 2025 في الأولى للبطولة المستحدثة، والتي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية.

ويسلط الموجز الضوء على أحدث أزمات بطولة كأس العالم للأندية 2025…

أزمة تواجه فيفا بسبب اللاعبين المشاركين في كأس العالم للأندية

وأوضحت صحيفة “تليجراف” البريطانية، مساء اليوم السبت، أن فيفا في ورطة جديدة بسبب كأس العالم للأندية في نسختها الجديدة المقبلة.

وأكدت التقارير أن اللاعبين طلبوا توضحيًا من فيفا، بشأن موقفهم خاصة الذين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الرياضي الجارية.

وسينطلق كأس العالم للأندية في يونيو ويوليو العام المقبل، أي في فترة الانتقالات الصيفية ونهاية الموسم، وهو ما سيعني انتهاء عقود بعض اللاعب مع أنديتهم مثل…

كيفين دي بروين - لاعب وسط مانشستر سيتي.

ثلاثي ريال مدريد: لوكا مودريتش - داني كارفاخال - لوكاس فاسكيز.

سداسي بايرن ميونخ: توماس مولر - مانويل نوير - جوشوا كيميش - إريك داير - سفين أولريتش - ألفونسو ديفيز

ريال مدريد

الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية 2025

وتتمثل الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية 2025 في الآتي:

1- الأهلي المصري

2- الهلال السعودي

3- الوداد المغربي

4- الترجي التونسي

5- العين الإماراتي

6- أوراوا ريد دياموندز الياباني

7- ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي.

8- مونتيري المكسيكي

9- سياتل ساوندرز الأمريكي

10- كلوب ليون المكسيكي

11- باتشوكا المكسيكي

12- بالميراس البرازيلي

13- فلامينجو البرازيلي

14- فلومينينسي البرازيلي

15- ريفر بليت الأرجنتيني

16- بوكا جونيورز الأرجنتيني

17- أوكلاند سيتي النيوزيلندي

18- تشيلسي الإنجليزي

19- مانشستر سيتي الإنجليزي

20- ريال مدريد الإسباني

21- أتلتيكو مدريد الإسباني

22- يوفنتوس الإيطالي

23- إنتر ميلان الإيطالي

24- بايرن ميونيخ الألماني

25- بوروسيا دورتموند الألماني

26- بورتو لبرتغالي

27- بنفيكا البرتغالي

28- باريس سان جيرمان الفرنسي

29- ريد بول سالزبورج النمساوي.

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