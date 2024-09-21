باريس سان جيرمان يرد على أزمة كيليان مبابي ببيان رسمي

واصلت أزمة النجم الفرنسي كيليان مبابي لاعب ريال مدريد الإسباني، مع فريقه السابق باريس سان جيرمان الفرنسي، تصدرها الصحف العالمية، بسبب مستحقات النجم المتأخرة.

وأصدر باريس سان جيرمان الفرنسي، بيانًا رسميًا، حول أزمة كيليان مبابي، وفرض اللجنة القانونية بأحقية الفرنسي في الحصول على 55 مليون يورو.

ويسلط الموجز الضوء على بيان باريس سان جيرمان..

بيان باريس سان جيرمان على أزمة كيليان مبابي

وقال باريس سان جيرمان الفرنسي في بيان رسمي رصدته صحيفة “ليكيب” الفرنسية، ردًا على أزمة كيليان مبابي نجم ريال مدريد الإسباني: “من حيث المبدأ، استأنف باريس سان جيرمان رأي رابطة الدوري الفرنسي، على الرغم من تأثيره المحدود”,

وأضاف باريس سان جيرمان في بيانه: "في الواقع، موقف باريس سان جيرمان هو أكثر بكثير من مجرد موقف قانوني له أساس جيد".

باريس سان جيرمان الفرنسي

قائمة باريس سان جيرمان لمباراة ريمس في الدوري الفرنسي

وفي سياق آخر، يستعد باريس سان جيرمان الفرنسي، لخوض مباراة صعبة وقوية مساء اليوم السبت ضد ريمس، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الفرنسي للموسم الرياضي الجاري.

وأعلن لويس إنريكي المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، القائمة الرسمية للمباراة، والتي تضم كل من:

ماركينيوس - فابيان رويز - عثمان ديمبلي - ديزيري دوي - فيتينيا - لي كانج - كولو مواني - سيني مايولو - نونو مينديس - برادلي باركولا - زاير إيمري - لوكاس بيرالدو - ميلان سكرينيار - ماتفي سافونوف - يورام زاجي - الحناش - إبراهيما مباي - ويليان باتشو - أرناو تيناس - وجواو نيفيز

جدول ترتيب الدوري الفرنسي الممتاز

1- باريس سان جيرمان - 12

2- مارسيليا - 10

3- موناكو - 10

4- لانس - 8

5- نيس - 7

6- نانت - 7

7- ريمس - 7

8- رين - 6

9- ليل - 6

10- لوهافر - 6

11- ستراسبورج - 5

12- تولوز - 5

13- ليون - 4

14- بريست - 3

15- أوكسير - 3

16- سانت إيتيان - 3

17- أنجيه - 1

18- مونبلييه - 1

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