ليفربول يفوز على بورنموث بثلاثية ويتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

الدوري الإنجليزي .. انتهت المباراة التي جمعت بين ليفربول وبورنموث، بفوز الريدز بثلاثية دون رد، على ملعب آنفليد، في إطار منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.

يستعرض الموجز أهداف مباراة ليفربول وبورنموث

أهداف المباراة

جاء الهدف الأول لفريق ليفربول، عن طريق لويس دياز، لاعب خط وسط الريدز، من تمريرة طويلة من كوناتي إلى إبراهيم دياز إلى لويس الذي راوغ حارس المرمى، ليسدد الكرة داخل شباك بورنموث، في الدقيقة 27 من عمر المباراة.

وخلال دقيقة من الهدف الأول، يسجل لويس دياز مرة ثانية الهدف الثاني لليفربول، في الدقيقة 28 من عمر اللقاء.

سجل داروين نونيز في الدقيقة 40، الهدف الثالث للريدز، بتمريرة من محمد صلاح، لتسكن شباك بورنموث.

وبهذه النتيجة، يتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 12 نقطة، بينما يأتي بورنموث في المركز الـ 12، برصيد 5 نقاط.

ليفربول

ضم تشكيل ليفربول كل من:-

حراسة المرمى: كيليهر

خط الدفاع: روبرتسون - فان دايك - كوناتي - أرنولد.

خط الوسط: ماك أليستر - جرافينبيرش - سوبوسلاي.

خط الهجوم: نونيز – محمد صلاح – لويس دياز.

رقم مميز لـ أرنولد مع ليفربول

وصل الإنجليزي ألكسندر أرنولد الظهير الأيمن لفريق ليفربول إلى 100 مساهمة مع الريدز، حيث سجل 19 هدفاً ، صنع 81 في جميع المسابقات.

ونجح البالغ من العمر 25 عاماً في صناعة الهدف الثاني للاعب لويس دياز في مباراة اليوم أمام فريق بورنموث، والتي انتهت بفوز الريدز بثلاثة أهداف مقابل لاشيء ، على ملعب الآنفيلد.

بعد مباراة اليوم.. عدد مواجهات ليفربول وبورنموث

تقابل ليفربول وبورنمورث، خلال 21 مباراة، فاز الريدز في 17 لقاء وسجل 58 هدفًا، بينما فاز بورنمورث مباراتين فقط، وأحرز 13 هدفًا، وتعادل الفريقين في مباراتين.

حقق ليفربول الفوز على ملعب «آنفيلد» أمام بورنموث بمختلف المسابقات، في 10 مباريات وتعادل في واحدة خلال آخر 10 مباريات.



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