في افتتاح الجولة الخامسة بالدوري الانجليزي.. تشيلسي يضرب وست هام بثلاثية

الدوري الانجليزي.. انتهت المباراة التي جمعت بين تشيلسي ووست هام يونايتد، بفوز البلوزعلى الهامرز،على ملعب لندن الأولمبي، في إطار مباريات الجولة الخامسة من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

يستعرض الموجز أهداف مباراة تشيلسي ووست هام يونايتد

أهداف المباراة

سجل السنغالي نيكولاس جاكسون، الهدف الأول لفريق تشيلسي، في الدقيقة الرابعة، بتمريرة من جادون سانشو، لاعب خط وسط البلوز.

أضاف المهاجم السنغالي جاكسون ثاني أهداف تشيلسي،عند حلول الدقيقة 18.

وتمكن الجناح الإنجليزي كول بالمر من تسجيل الهدف الثالث لتشليسي، بالدقيقة 47 من عمر المباراة.

ووصل رصيد البلوز بهذا الفوز العريض إلى 10 نقاط، في المركز الثاني بجدول ترتيب البريميرليج، بينما يظل وست هام يونايتد برصيد 4 نقاط، في المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

نيكولاس جاكسون لاعب تشيلسي



وجاء تشكيل تشيلسي أمام وست هام كالتالي:-

حراسة المرمى: سانشيز.

خط الدفاع :توسين، ويسلي فوفانا، ليفي كولويل، مارك كوكوريلا.

خط الوسط : كول بالمر، مويسيس كايسيدو، إنزو فيرنانديز، سانشو.

خط الهجوم: نيكولاس جاكسون، نوني مادويكي.

بينما ضم تشكيل وست هام ضد تشيلسي بالتشكيل كل من:-

حراسة المرمى: ألفونس أريولا.

الدفاع: ايمرسون بالميري، ماكس كيلمان، مافروبانوس، ارون بيساكا.

الوسط: إديسون الفاريز، محمد قدوس، جويدو روديجيز.

الهجوم: جاردو بوين، كريسنسيو سامرقيل، لوكاس باكيتا.

موعد مباراة تشيلسي القادمة

من المقرر أن يستضيف تشيلسي نظيره برايتون، في الجولة المقبلة من البريميرليج، على ملعب ستامفورد بريدج، مساء يوم السبت القادم.

فيما يحل وست هام ضيفًا على برينتفورد، مساء يوم السبت القادم أيضًا، في نفس الجولة من الدوري السعودي.

تشيلسي يعرض ثلاثي للحصول على لاوتارو

أكد موقع "دوبلي أماريا" الأرجنتيني عن وجود تحركات من تشيلسي لضم لاوتارو مارتينيز الصيف المقبل.

وأشار التقريرإلى أن تشيلسي مستعدون لدفع 100 مليون يورو أو مقايضة الأرجنتيني مقابل الثلاثي ميخايلو مودريك، كارني تشوكوميكا، وبينوا بادياشيلي للحصول على قائد ونجم إنتر الذي جدد عقده للتو مع النيراتزوري.

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