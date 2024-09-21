الكارت الرابح.. هل يدفع الزمالك بالصفقات الجديدة في السوبر؟

يستعد فريق الكروي الأول بنادي الزمالك للمواجهة المرتقبة أمام غريمه التقليدي النادي الأهلي في إطار منافسات بطولة السوبر الأفريقي.

ويستضيف ملعب "المملكة أرينا" بالعاصمة السعودية الرياض مواجهة الزمالك أمام الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر ضمن مباريات كأس السوبر الأفريقي، ويرصد الموجز تفاصيل اكثر.

وستنطلق مواجهة الزمالك ضد الأهلي يوم 27 سبتمبر الجاري في الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية والتاسعة بتوقيت الإمارات المتحدة وأبوظبي.

حيرة لـ جوميز بسبب صفقات الزمالك الجديدة

وقام المدير الفني البرتغالي جوزيه جوميز بالتركيز على استعداد الصفقات الجديدة التي تم التعاقد معها خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، استعدادًا لمواجهة النادي الأهلي في السوبر الأفريقي.

منح جوميز الفرصة للصفقات الجديدة في الزمالك للمشاركة في المباراة الودية ضد شباب الزمالك مواليد 2005، بهدف تجهيزهم للمباراة القادمة في السوبر الأفريقي المقررة يوم الجمعة في المملكة العربية السعودية.

تعاقد الزمالك في فترة الانتقالات الصيفية مع 5 لاعبين، وهم: الفلسطيني عمر فرج، المغربي محمود بن تايج، البولندي كونراد ميشالاك، السنغالي سيدي ندياي، ومحمد حمدي، بهدف تعزيز صفوف الفريق الأبيض في الموسم الجديد.

يواجه المدرب البرتغالي جوميز حيرة في اختيار مهاجم الفريق الأبيض لمباراة السوبر الأفريقي ضد الأهلي، خاصة بعد أداء مميز من اللاعبين في هذا المركز، وبخاصة الوافدين الجدد ميشالاك وفرج، بالإضافة إلى الجزيري.

وعلم"الموجز" أنه يبدو بأن البرتغالي جوزيه جوميز مترددًا حول اللاعب الذي سيبدأ كأساسي في مباراة السوبر الأفريقي ضد الأهلي، حيث يفضل الاعتماد على الجزيري بسبب خبرته، لكن يجد نفسه يعود للتفكير مرة أخرى بعد تألق المهاجمين الجدد.



قائمة الزمالك الأفريقية في الموسم الجديد

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي - معاذ علاء – عبد الرحمن نفاد.

الدفاع: حمزة المثلوثي – عمر جابر - محمود علاء - حسام عبد المجيد - محمود حمدي "الونش" - مصطفى الزناري - ياسر حمد - محمد عبد الشافي - أحمد فتوح.

الوسط: محمد أشرف "روقا" - نبيل عماد - محمد شحاتة - زياد كمال - يوسف إبراهيم "أوباما" - أحمد حمدي - سيد عبد الله - أحمد سيد "زيزو" - ترافيس موتيابا - مصطفى شلبي - إبراهيما نداي - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - محمد عاطف - مهاب ياسر.

الهجوم: ناصر منسي - سيف الدين الجزيري - سامسون أكينيولا - محمد صلاح زكي.

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