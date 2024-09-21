مفاجآت في تشكيل الأهلي الرسمي ضد جورماهيا اليوم.. وسام يقود الهجوم

تم الكشف عن تشكيل الأهلي الرسمي، الذي يخوض به مواجهة جورماهيا الكيني، مساء اليوم، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا لموسم 2024-2025، ويرصد الموجز تفاصيل التشكيل.

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته لمواجهة جورماهيا الكيني في إياب دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا لهذا الموسم.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي وجورماهيا، مساء اليوم السبت الموافق 21 سبتمبر 2024، على استاد القاهرة الدولي.

وتبدأ صافرة مباراة الأهلي ضد جورماهيا، في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة، والثامنة بتوقيت أبو ظبي.

تشكيل الأهلي ضد جورماهيا اليوم

وأعلن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، عن تشكيل الأحمر الذي يخوض به مواجهة نظيره الكيني اليوم.

وشهد تشكيل الأهلي أمام جورماهيا في مباراة الإياب اليوم، قيادة وسام أبو علي الهجوم، بينما جاء محمد مجدي أفشة وكهربا على دكة البدلاء.

وجاء تشكيل الأهلي اليوم كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: محمد هاني ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ويحيى عطية الله.

خط الوسط: مروان عطية وأكرم توفيق وحسين الشحات وإمام عاشور وبيرسي تاو.

الهجوم: وسام أبو علي.

تشكيل الأهلي

بدلاء الأهلي أمام جورماهيا اليوم

وضمت دكة بدلاء الأهلي أمام جورماهيا اليوم كل من، مصطفى شوبير وعمر كمال عبد الواحد ويوسف أيمن ومحمود كهربا ورضا سليم وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر وأحمد نبيل كوكا.

ويسعى فريق الأهلي إلى تحقيق الفوز على جورماهيا في هذا اللقاء، كما انتصر عليه في مباراة الذهاب بثلاثية نارية دون رد.

قائمة الأهلي لمواجهة جورماهيا

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء.

خط الدفاع: عمر كمال عبد الواحد، يوسف أيمن، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، أكرم توفيق، محمد هاني، يحي عطية ومروان عطية.

الوسط: عمرو السولية، إمام عاشور، أحمد نبيل كوكا، أفشة، طاهر محمد طاهر، حسين الشحات، رضا سليم.

الهجوم: بيرسي تاو، كهربا ووسام أبو علي.

غيابات الأهلي أمام جورماهيا

وتضم قائمة غيابات الأهلي عن مواجهة اليوم كل من، أشرف داري للإصابة، بالإضافة إلى مصطفى مخلوف وكريم الدبيس ومحمد عبد الله وكريم نيدفيد وخالد عبد الفتاح لأسباب فنية.

كما يغيب عمر الساعي ومصطفى أبو الخير وسمير محمد لعدم تواجدهم في قائمة الأحمر بهذا الدور.

الجدير بالذكر، أن الأهلي هو بطل دوري أبطال أفريقيا بالموسم الماضي للمرة 12 في تاريخه.

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