3 غيابات تضرب برشلونة قبل مواجهة فياريال في الدوري الإسباني

كشفت تقارير صحفية اليوم السبت عن غياب بيدري، لاعب وسط فريق برشلونة، عن المشاركة في تدريبات الفريق قبل مواجهة فياريال المرتقبة في الدوري الإسباني.

وسيواجه برشلونة نظيره فياريال كضيف ثقيل في مباراة مهمة يوم الأحد في ملعب "لا سيراميكا" ضمن الجولة السادسة من الليجا.

ضربة ثلاثية لـ برشلونة قبل مواجهة فياريال في الدوري الإسباني

وبحسب صحيفة ماركا الإسبانية، فإن بيدري وكاسادو ثنائي برشلونة لم يشاركا في التدريب الجماعي الأخير، حيث اكتفيا بجلسة تدريبية داخل الجيم لتجنب أي إصابات عضلية زائدة بعد تحقيقهما نتائج جيدة منذ بداية الموسم.

ويستعرض لكم “الموجز” ترتيب برشلونة حيث جدول الترتيب برصيد 15 نقطة بعد فوزه في جميع مبارياته الخمس، بينما يحتل فياريال المركز الرابع برصيد 11 نقطة.

يسعى هانزي فليك، المدير الفني لبرشلونة، للاستمرار في النجاحات وتحقيق فوز جديد يحافظ على صدارة الفريق في الدوري، بينما يدخل فياريال المواجهة بعد فوزه الأخير على ريال مايوركا.

فليك يتحدث عن مواجهة برشلونة وفياريال

أعرب المدرب الألماني هانزي فليك في المؤتمر الصحفي التقديمي لمباراة برشلونة وفياريال، عن تحليله للخسارة الأخيرة أمام موناكو في دوري أبطال أوروبا وتأثيرها على المباراة المرتقبة ضد فياريال في الدوري الإسباني.

قال فليك : "سأتفائل بنتائج مباراة موناكو وسنستفيد من تحليل الأخطاء. إنني فخور بأداء الفريق حتى الآن".

وأضاف: "كما أكدت سابقًا، لا يوجد مجال للأعذار. لدينا الآن عدة مباريات قريبة، لكنني أعتقد أننا جاهزون لهذا التحدي".

وتابع: "يجب علينا دعم اللاعبين الذين يتحملون ضغوطًا كبيرة، وهو سبب جيد لوجود بدائل قوية في الفريق".

وأوضح: "أحب في الدوري الإسباني روح الهجوم التي تتسم بها جميع الفرق، ونحن نسعى لتطبيق نفس الروح في أداءنا".

وأتم: "مارك كاسادو كان في تحسن ملحوظ أمس، ونأمل أن يكون جاهزًا للمشاركة في المباراة غدًا".

وكان برشلونة قد تعاقد مؤخرًا مع الألماني هانز فليك المدير الفني للبلوجرانا وذلك خلفًا لـ تشافي هيرنانديز الذي رحل الموسم الماضي بعد سوء نتائج الفريق مع التوقيع أيضًا مع اللاعب أولمو من صفوف لايبزيج الألماني.

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