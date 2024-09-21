حفل غنائي وحضور خاص لزوجات اللاعبين.. تفاصيل احتفالية تسليم درع الدوري للأهلي

درع الدوري.. يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نظيره جورماهيا الكيني، اليوم السبت، في الساعة السابعة مساءً، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وفاز الأهلي بثلاثية نظيفة، على فريق جورماهيا الكيني، خلال ‏المباراة التي أقيمت بالعاصمة الكينية نيروبي، ‏في ‏ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا. نرصد لكم من خلال الموجز تفاصيل احتفالية الأهلي بدرع الدوري.

حفل غنائى وألعاب نارية بعد موسم استثنائى

تنظم الشركة المتحدة للرياضة، برئاسة محمد يحيي لطفى وسيف الوزيري نائب رئيس الشركة المتحدة للرياضة، بالتنسيق مع رابطة الأندية المحترفة، احتفالية تسليم درع الدوري للنادي الأهلي، مساء اليوم السبت، عقب مباراة جورماهيا الكيني في دوري أبطال أفريقيا.

وكانت الشركة المتحدة للرياضة قد أعلنت، أن الأهلي سيتسلم درع الدوري بشكله الجديد الذي صمم في إنجلترا عقب المباراة، في احتفالية مع الجماهير ستشهد حفلاً غنائيا كبيرًا وألعابًا نارية.

ويتكون الدرع الجديد من:

الفضة الخالصة والذهب بوزن يبلغ 12 كيلو جرام.

ويتوسط درع الدوري المصري، كرة قدم محاطة بـ"جناح" بلون ذهبي

ويوجد جناح فرعوني على درع الدوري المصري، يشبه جناح المعبودة إيزيس، إحدى الآلهة الرئيسية في الديانة المصرية القديمة.

وكان الأهلي قد أعلن حصوله على موافقة من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، على تسلم الدرع عقب مباراة جورماهيا.

درع الدوري المصري الجديد

حضور خاص لزوجات لاعبين الأهلى وأبنائهم الاحتفالية

ويصطحب نجوم النادى الأهلى زوجاتهم وأولادهم فى الاحتفالية المقرر لها مساء اليوم السبت، باستاد القاهرة الدولى عقب مواجهة جورماهيا الكينى.

أون تايم سبورتس تنقل حفل التتويج بالدوري

أعلنت الشركة المتحدة للرياضة عبر فيس بوك: "بعد أن قدم الأهلي موسمًا استثنائيًا، حان الوقت للاحتفال احتفالية تسليم درع الدوري بعد مباراة الأهلي وجورماهيا يوم السبت الموافق 21 سبتمبر باستاد القاهرة الدولي".



وتنقل قناة أون تايم سبورت مبارة الأهلي وجورماهيا الكيني، ثم يعقبها حفل تسليم درع الدوري، وكان الأهلي قد توج بلقب الدوري المصري لموسم 2023/2024 وللمرة الـ 44 في تاريخه.



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