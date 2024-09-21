ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد ثنائية لويس دياز.. محمد صلاح يتراجع

تراجع الدولي المصري محمد صلاح، في جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز بهذا الموسم، بعد ثنائية زميله لويس دياز في مباراة ليفربول وبورنموث اليوم، ويرصد الموجز الترتيب.

شارك الثنائي محمد صلاح ولويس دياز، في مباراة ليفربول وبورنموث التي تجمعت بينهما مساء اليوم، في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونجح فريق ليفربول في تحقيق الفوز على بورنموث، بثلاثية دون رد، في هذه اامواجهة النارية التي أقيمت على ملعب الريدز.

ثنائية لويس دياز في مباراة ليفربول وبورنموث

وسجل لويس دياز ثنائية رائعة لفريقه ليفربول في مباراة بورنموث اليوم، بينما صام محمد صلاح عن التهديف للجولة الثانية على التوالي مما أدى إلى تراجعه في ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي.

بناء على ذلك، رفع دياز رصيد أهدافه إلى الخامس، متواجداً بهم في وصافة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز، الذي يتصدره النرويجي إيرلينج هالاند بـ 9 أهداف.

بينما تراجع محمد صلاح إلى المركز الخامس، وهو يحمل في جعبته 3 أهداف فقط، جمعهم من 5 مباريات.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد ثنائية لويس دياز أمام بورنموث اليوم

ويأتي جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد ثنائية لويس دياز اليوم كالآتي:

1 إيرلينج هالاند، مانشستر سيتي، 9 أهداف.

2 لويس دياز، ليفربول، 5 أهداف.

3 نيكولاس جاكسون، تشيلسي، 4 أهداف.

4 بريان مبيومو، برينتفورد، 4 أهداف.

5 محمد صلاح، ليفربول، 3 أهداف.

6 نوني مادويكي، تشيلسي، 3 أهداف.

7 جون دوران، أستون فيلا، 3 أهداف.

8 يوان ويسا، برينتفورد، 3 أهداف.

9 داني ويلبيك، برايتون، هدفان.

10 سون هيونج مين، توتنهام، هدفان.

محمد صلاح ودياز

تشكيل ليفربول أمام بورنموث اليوم

ودخل ليفربول مباراة بورنموث اليوم بالتشكيل الآتي:

حراسة المرمى: كيليهر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، إبراهيما كوناتي، فيرجيل فان دايك، أندرو روبرتسون.

الوسط: ريان جرافنبرخ، أليكسيس ماك أليستر. خط الوسط الهجومي: محمد صلاح، سوبوسلاي، لويس دياز.

الهجوم: داروين نونيز.

وجلس على مقاعد البدلاء: جاروش، جوميز، كييزا، جونز، جاكبو، جوتا، تسيميكاس، كوانساه، برادلي.

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