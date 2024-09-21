قبل مواجهة الزمالك.. الجدول الزمني للنادي الأهلي حتى السوبر الإفريقي

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة نظيره الزمالك، يوم الجمعة 27 سبتمبر 2024، الساعة التاسعة مساءً، على ملعب المملكة أرينا بالممكلة العربية السعودية، في السوبر الإفريقي.

بدأ النادي الأهلي الاستعداد لمواجهة الزمالك في السوبر الإفريقي، حيث تم وضع جدول زمنى حتى يوم المباراة.

نرصد لكم من خلال الموجز الجدول الزمني للنادي الأهلي حتى السوبر الإفريقي

قرر مارسيل كولر أن يخوض فريقه مرانًا غدًا الأحد، على أن تخوض العناصر التى شاركت بشكل أساسى فى مباراة جورماهيا تدريبات استشفائية، فيما يخوض البدلاء والمستبعدون مرانًا قويًا.

ويحصل فريق الأهلي على راحة من التدريبات الاثنين، ثم يستأنف تدريباته الثلاثاء المقبل، على أن يغادر القاهرة الأربعاء للسعودية بعد مران صباحى لخوض مباراة السوبر الأفريقى.

وقرر كولر أن يخوض لاعب الأهلي التدريب مرة واحدة فقط بالسعودية استعدادًا للسوبرالأفريقي، حيث يتدرب الفريق صباح يوم 25 سبتمبر بالتتش على أن يتوجه بعدها إلى السعودية ويتدرب هناك يوم 26 سبتمبر قبل خوض البطولة القوية.

الأهلي

ويواجه الأهلي ، فريق الزمالك، فى كأس السوبر الأفريقي، للمرة الأولى منذ 30 عامًا، بعد مواجهة سوبر 1994.

توج الأهلي بدوري أبطال أفريقيا على حساب الترجي بنتيجة (1-0) فى لقاء الإياب، بينما موقعة الذهاب كانت انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف.

وحقق الزمالك كأس الكونفدرالية، بعدما فاز على نهضة بركان المغربي، حيث إن مواجهتي الذهاب والإياب بنتيجة (2-2)، لكن الأبيض فاز بأفضلية تسجيله هدفًا خارج أرضه.



القنوات الناقلة لـ مباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي

قناة إم بي سي مصر 2 بتعليق مدحت شلبي وفارس عوض.

قناة بي إن سبورت المفتوحة.

قناة أبوظبي الرياضية المفتوحة.

حكم مباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي

قررت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، تعيين الحكم الليبى معتز الشلمانى، لإدارة مباراة الأهلي والزملك، في كأس السوبر الأفريقى، يوم 27 سبتمبر الجارى بالسعودية.

ويعاون الشلماني كل من:-

عطية محمد مساعد أول.

والتونسي خليل الحساني مساعد ثاني.

والصومالي عمرعبدالقادر ارتان حكما رابعا.

والجنوب أفريقي توم آبونجيل حكم فيديو والمغربي زكريا برنيسي حكم فيديو مساعد.

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