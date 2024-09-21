بعد طلبه بحسم مصيره.. حقيقة رحيل الدبيس عن الأهلي

قرر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استمرار كريم الدبيس، ظهير أيسر الفريق، في صفوف القلعة الحمراء، وعدم رحيله خلال الميركاتو الصيفي الحالي. يستعرض الموجز التفاصيل في السطور التالية.

كولر يستقرعلى استمرار الدبيس في صفوف الأهلي

وأبلغ كولر إدارة النادي الأهلي، أنه يرغب في استمرار اللاعب مع الفريق، وعدم إعارته إلى سيراميكا كليوباترا، من أجل تأمين الجبهة اليسرى، التي يتواجد بها حاليًا المغربي يحيى عطية الله بعد إصابة الثنائي على معلول وكريم فؤاد.

كريم الدبيس

وكان كريم الدبيس قد طلب خروجه للإعارة عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لأحد الأندية المحلية، ولذلك لصعوبة حصوله على فرصة للمشاركة، مع اعتماد مارسيل كولر المدير الفني على الثنائي يحيى عطية الله وعمر كمال في قيادة الجبهة اليسرى.

ويرى كريم الدبيس أنه سيواجه صعوبة في الحصول على فرصة المشاركة من كولر، في ظل استمرار تهميشه من قبل الجهاز الفني وخروجه من الحسابات الفنية تمامًا واستبعاده من قائمة المباريات الرسمية.

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نظيره جورماهيا الكيني، اليوم السبت، في الساعة السابعة مساءً، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويستلم الأهلي درع الدوري بشكله الجديد الذي صمم في إنجلترا عقب المباراة، في احتفالية مع الجماهير ستشهد حفلاً غنائيا كبيرًا وألعابًا نارية.

وتشهد مباراة اليوم، حضورمجلس إداراة النادي الأهلي بكامل هيئته، وعلى رأسه محمود الخطيب رئيس النادي، وسيتواجد في المقصورة الرئيسية الليلة لتدعيم اللاعبين أمام جورماهيا الكيني في إياب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا والتي تشهد عقب انتهائها حفل استلام الأهلي درع الدوري عن الموسم المنقضي.

يفتقد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر اليوم العديد من العناصر المهمة عند مواجهة جورماهيا الكيني في إياب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وجورماهيا في دوري أبطال أفريقيا

تنقل قناة أون تايم سبورت، مباراة الأهلي وجورماهيا الكيني ضمن إياب دور الـ32 من عمر مسابقة دورى أبطال أفريقيا، وأحتفالية تسليم درع دوري نايل للفريق الأهلي، عقب انتهاء المباراة، على ستاد القاهرة الدولى.

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