عاجل.. أحمد فتحي يعلن اعتزاله كرة القدم على الهواء مباشرة

أعلن أحمد فتحي لاعب بيراميدز والأهلي السابق، اعتزاله كرة القدم من اليوم، في مفاجأة عاجلة وذلك خلال ظهوره بقناة إم بي سي مصر في الاستديو التحليلي لتحليل مباراة الأهلي وجورماهيا ،

ويرصد الموجز تفاصيل اعلان اعتزاله.

أنهى أحمد فتحي مسيرته في الملاعب كلاعب والتي استمرت لمدة 23 سنة، وكان انتهي تعاقد أحمد فتحي مع نادي بيراميدز، في نهاية الموسم الماضي.

أحمد فتحي

أحمد فتحي يعلن اعتزاله كرة القدم

قال أحمد فتحي، في تصريحات تلفزيونية على قناة إم بي سي: «أعلن اعتزالي كرة القدم، بعد مسيرة طويلة من العطاء مع منتخب مصر والأندية التي لعبت لها سواء داخل مصر أو خارجها».

وأضاف:« ربنا كرمني فى مشواري مع كرة القدم والحمد لله حققت كل شئ ، وقررت الاعتزال بعد التتويج ببطولة كأس مصر مع بيراميدز».

وتابع:« كنت فى حيرة خلال الفترة الأخيرة بعد نهاية تعاقدي مع بيراميدز ولكن قررت الاعتزال ، وبدأت مسيرتي مع الإسماعيلي ببطولة الدوري وحققت كل البطولات مع الأهلي».

وواصل فتحي:« لعبت 12 سنة فى الأهلي من أجمل واحلي سنوات عمري وحصلت علي كل البطولات، من أهم أهدافي مع الأهلي أمام المصري فى نهائي كأس مصر وهو أكثر هدف بحبه لأنها بطولة بعد غياب 10 سنوات ، وأشكر جماهير الأهلي لأنهم كانوا الداعم الأكبر لي».

أبرز المحطات في مسيرة أحمد فتحي

بدأ أحمد فتحي مسيرته الكروية في قطاع الناشئين في نادي بنها، قبل الانتقال إلى الإسماعيلي في عام 2001 واستمر مع الدراويش حتى عام 2007.

وانتقل بعدها أحمد فتحي إلى نادي شيفيلد يونايتد الإنجليزي قبل أن يعود إلى مصر عبر النادي الأهلي في بداية عام 2008.

واستمر أحمد فتحي مع الأهلي من 2008 وحتى 2020، وخلال هذه الفترة خرج للإعارة مع كاظمة الكويتي وهال سيتي الإنجليزي.

كما رحل لمدة موسم إلى أم صلال القطري في 2014 وعاد مرة أخرى إلى الأحمر في 2015.

وبعد نهاية مشواره مع الأهلي انضم أحمد فتحي إلى بيراميدز في عام 2020.

ومع منتخب مصر لعب أحمد فتحي على المستوى الدولي منذ عام 2002 وحتى 2021.

وحقق مع الفراعنة لقب كأس الأمم الإفريقية 3 مرات، ووصل إلى كأس العالم 2018 وشارك أيضا في أولمبياد لندن 2012.

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