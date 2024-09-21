رسالة خاصة لـ جماهير الأهلي قبل مواجهة الزمالك في السوبر الأفريقي

حرصت جماهير النادي الأهلي على توجيه رسالة للاعبي الفريق الكروي الأول بالقلعة الحمراء خلال المواجهة المرتقبة أمام جورماهيا الكيني في دوري أبطال أفريقيا.

وانطلقت مواجهة الأهلي أمام منافسه جورماهيا الكيني اليوم السبت في تمام الساعة السابعة مساءً ضمن مباريات إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

جماهير الأهلي تحفز اللاعبين قبل مواجهة الزمالك

ورفعت جماهير الأهلي تيفو ولافتات خاصة للاعبي المارد الأحمر حيث جار أبرزها : "استمروا على خطى الأساطير ومازال أمامكم الكثير".

وجاء رسالة جماهير القلعة الحمراء لتحفيز اللاعبين قبل المواجهة المرتقبة أمام منافسه الزمالك في بطولة السوبر الأفريقي.

وتقدم النادي الأهلي بهدف أول في اللقاء عن طريق اللاعب رامي ربيعة بعد رأسية متقنة عقب استقباله عرضية من جانب حسين الشحات.

تشكيل الأهلي أمام جورماهيا في دوري أبطال أفريقيا

ويقدم “الموجز” تشكيل الأهلي على النحو التالي‎:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ويحيى عطية الله.

خط الوسط: مروان عطية وأكرم توفيق وحسين الشحات وإمام عاشور وبيرسي تاو.

خط الهجوم: وسام أبو علي.

ويجلس على دكة البدلاء كل من: عمر كمال عبد الواحد ويوسف أيمن ومحمود كهربا ورضا سليم وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر ومصطفى شوبير وأحمد نبيل كوكا.



فاز النادي الأهلي في لقاء الذهاب ضد جورماهيا الكيني في العاصمة نيروبي بنتيجة 3-0، وهذا الانتصار كان الأول لأي فريق مصري على جورماهيا في ملعبهم. سبق للأهلي أن فاز على توسكر مرتين في نيروبي.

خلال تاريخ مواجهات الأهلي مع الأندية الكينية، جرت 15 مباراة، حقق الأهلي الفوز في 10 منها، وتعادل في مبارتين، بينما فازت الأندية الكينية في 3 مناسبات. سجل لاعبو الأهلي في هذه المباريات ثلاثين واحد هدفًا، بينما تلقت شباكهم عشرة أهداف.

أكبر فوز للأهلي ضد الأندية الكينية كان بنتيجة 6-0 على ليوباردز في عام 1987، وكذلك بنتيجة 3-0 على كل من توسكر في عام 2006 وجورماهيا في عام 2024، بالإضافة إلى الفوز 3-1 على كل من أبالوهيا في عام 1981 وتوسكر في عام 2000.

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