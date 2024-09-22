‎بالساعة.. مواعيد أهم المباريات اليوم الأحد 22-9-2024 انطلاق بطولة إنتركونتيننتال

كأس إنتركونتيننتال.. تقام على مدار اليوم الأحد الموافق 22-9-2024، المباراة الافتتاحية لبطولة كأس إنتركونتيننتال في نسختها الأولى المستحدثة، وعدد من مباريات الدوريات العالمية.

ويستعرض الموجز لمتابعيه، جدول مواعيد مباريات اليوم والقنوات التي ستقوم بعرضها وأبرزها افتتاح إنتركونتيننتال.

مواعيد مباريات كأس القارات للأندية والقنوات الناقلة إنتركونتيننتال

العين الإمارات ضد أوكلاند سيتي – الساعة 7 مساء على قناة أبو ظبى الرياضية

مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

ساجرادا اسبيرانسا X إينوجو رينجرز – الساعة 5:30 مساء

ميلو X إستاد أبيدجان – الساعة 7 مساء

أسكو كارا X دجوليبا – الساعة 7 مساء

الجيش الملكي X المريخ – الساعة 9 مساء على قناة الرياضية المغربية

الهلال X سان بيدرو – الساعة 10 مساء

مواعيد مباريات كأس الكونفيدرالية الأفريقية والقنوات الناقلة

ديناموز X أورابا يونايتد – الساعة 4 عصرا

سيمبا X الأهلي طرابلس – الساعة 4 عصرا

فيتا كلوب X ستيلينبوش – الساعة 5 مساء

سانت إيلوي لوبوبو X اونزي برافوش – الساعة 5:30 مساء

أوثو دويو X بلاك بولز – الساعة 5:30 مساء

إنييمبا X اتوال فيلانت – الساعة 6 مساء

أسيك ميموزا X كارا – الساعة 7 مساء

المصري البورسعيدي X الهلال الليبي – الساعة 7 مساء

جراف دي داكار X راسينج كلوب ابيديجان – الساعة 8 مساء

اتحاد الجزائر X الملعب التونسي – الساعة 8 مساء

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

برايتون X نوتينجهام – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 1

مانشستر سيتي X آرسنال – الساعة 6:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

خيتافي X ليجانيس – الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports HD 3

أتلتيك بيلباو X سيلتا فيجو – الساعة 5:15 مساء على قناة beIN Sports HD 2

فياريال X برشلونة – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 3

رايو فاليكانو X أتلتيكو مدريد – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1

الدوري الإسباني

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

فيورنتينا X لاتسيو – الساعة 1:30 ظهرا على قناة AD Sports 1 HD

مونزا X بولونيا – الساعة 4 عصرا على قناة AD Sports 1 HD

روما X أودينيزي – الساعة 7 مساء على قناة AD Sports 1 HD

انتر ميلان X ميلان – الساعة 9:45 مساء على قناة AD Sports 1 HD

مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة

باير ليفركوزن X فولفسبورج – الساعة 4:30 عصرا على قناة beIN Sports HD 5

شتوتجارت X بوروسيا دورتموند – الساعة 6:30 مساء على قناة beIN Sports HD 5

سانت باولي X لايبزيج – الساعة 8:30 مساء على قناة beIN Sports HD 4

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

موناكو X لوهافر – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 4

أنجيه X نانت – الساعة 6 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 2

مونبلييه X أوكسير – الساعة 6 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 1

ستاد بريست X تولوز – الساعة 6 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 3

ليون X مارسيليا – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 4

مواعيد مباريات الدوري التركي

قاسم باشا X أنطاليا سبور – الساعة 5 مساء

تشايكور ريزا سبور X سامسون سبور – الساعة 5 مساء

أضنة ديمرسبور X ألانيا سبور – الساعة 8 مساء

بشكتاش X ايوبسبور – الساعة 8 مساء

مواعيد مباريات الدوري القطرى والقنوات الناقلة

الريان X الوكرة – الساعة 6 مساء على قناة الكأس القطرية

قطر X الغرافة – الساعة 8 مساء على قناة الكأس القطرية 2

الأهلي X العربي – الساعة 8 مساء على قناة الكأس القطرية 1

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