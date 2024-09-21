رد فعل كولر بعد مشاهدة تيفو جماهير الأهلي ومراسم التتويج بالدوري.. صور

أبدى السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، رد فعل مثير، على تيفو جماهير الأحمر، في مباراة جوماهيا الكيني التي جمعتهما مساء اليوم في دوري أبطال أفريقيا، ويستعرض الموجز ابرز اللقطات.

استضاف استاد القاهرة الدولي، مباراة الأهلي وجورماهيا الكيني اليوم السبت، في إياب دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا لموسم 2024-2025.

وأشعلت جماهير الأهلي، استاد القاهرة الذي حشد بالمشجعين الحمر، في مباراة اليوم، والتي حسمها لصالحه، والتي خلفها حفل تتويج المارد ببطولة الدوري المصري بنسختها الماضية.

وحرصت جماهير الأهلي علي رفع تيفو في المدرجات، يحمل صورة مارسيل كولر وعدد من نجوم الفريق، في لافتة جميلة أسعدت منظومة القلعة الحمراء.

تيفو جماهير الأهلي - كولر

وأعرب كولر عن سعادته الكبيرة، فور رؤيته لتيفو جماهير الأهلي، والتي استكملها بالفوز على جوماهيا، والتتويج بلقب الدوري المصري للمرة 44 في تاريخ الأحمر.

أرقام قياسية لـ كولر مع الأهلي

حطم كولر الكثير من الأرقام القياسية مع الأهلي، أبرزها أنه حقق سلسلة انتصارات كبيرة مع الأحمر في الدوري المصري بواقع 21 فوز.

وحقق ذلك في بطولة دوري أبطال أفريقيا أيضاً بـ 24 انتصار على التوالي، وذلك بعد فوزه على جورماهيا الكيني اليوم.

وانتصر الأهلي على جوماهيا، بثلاثية دون رد، سجلها كل من، رامي ربيعة، وسام أبو علي، طاهر محمد طاهر.

مراسم تتويج الأهلي بـ الدوري المصري 44

وبدأت مراسم تتويج الأهلي بلقب الدوري المصري، عقب مباراة جوماهيا، وسط احتفالات كبيرة من اللاعبين ومنظومة الأحمر ككل.

وارتدى لاعبو الأهلي قميصا أسود يحمل اسم الشركة المتحدة الراعية للأحمر في ليلة الاحتفال بالدرع رقم 44، وسط أغاني احتفالية.

ويعد الأهلي أول فريق مصري، يحصد درع الدوري بشكله الجديد.

درع الدوري المصري الجديد

وقام محمود الخطيب بوضع أكاليل الورد على الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر، وجميع لاعبي الفريق، قبل أن يستلم محمد الشناوي درع الدوري والذهاب للاحتفال مع اللاعبين.

مراسم تتويج الأهلي

انكسار درع الدوري المصري في مراسم تتويج الأهلي

وعند رفع الشناوي لدرع الدوري الجديد، انكسر الجزء السفلي، وسقط على الأرض، في موقف مثير، أثناء مراسم تتويج الأهلي.

انكسار درع الدوري المصري

وقاموا لاعبو الأهلي في حمل قطعتي درع الدوري والاحتفال بهما، رغم هذا الموقف المثير.

مراسم تتويج الأهلي

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