نهاية عقود لاعبين كبار.. أزمة تواجه الأهلي في كأس العالم للأندية 2025

يواجه الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي أزمة قوية قبل مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية المقبلة المقرر إقامتها في شهر يونيو المقبل بأمريكا.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن مشاركة النادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر في النسخة المقبلة ببطولة كأس العالم للأندية بنظامه الحديث.

ورطة كبرى داخل الأهلي قبل كأس العالم للأندية



وقررت رابطة الأندية إنهاء بطولة الدوري للموسم القادم في منتصف يونيو 2025، خلال اجتماع جمع رؤساء وممثلي أندية الدوري.

هذا القرار وضع إدارة النادي الأهلي في موقف صعب قبل مشاركته في كأس العالم للأندية 2025.

تم التوصل إلى اتفاق في الأيام الماضية بين رابطة أندية الدوري الممتاز ورؤساء وممثلي الأندية على إقامة الدوري الاستثنائي بمباراة واحدة فقط، مع نهاية محددة في منتصف يونيو المقبل.

هذا الأمر وضع إدارة النادي الأهلي في أزمة كبيرة، حيث يمكن أن يؤثر على مشاركة العناصر الرئيسية في كأس العالم للأندية.

بنهاية الدوري المصري في منتصف يونيو 2025، ستنتهي عقود تسعة لاعبين رسميًا مع النادي الأهلي.

ويمشل اللاعبون: محمد الشناوي، علي معلول، يحيى عطية الله، يوسف أيمن، بيرسي تاو، رامي ربيعة، عمرو السولية، كريم نيدفيد، وطاهر محمد طاهر.

كأس العالم للأندية سيقام في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 15 يونيو إلى 13 يوليو 2025، بمشاركة 32 ناديًا.

بسبب نهاية الدوري الممتاز في منتصف يونيو، فإن اللاعبين الذين تنتهي عقودهم لن يكون بإمكانهم المشاركة في البطولة العالمية، مما يشكل تحديًا كبيرًا لإدارة الأهلي.

على الرغم من انتهاء عقود تلك اللاعبين، يمكن لإدارة الأهلي التعاقد مع لاعبين جدد وقيدهم في القائمة التي ستشارك في كأس العالم للأندية.

وعلم "الموجز" أنه قد يتم فتح باب الانتقالات مباشرة بعد نهاية الدوري، مما سيتيح للأحمر تسجيل الصفقات الجديدة والمشاركة في البطولة، بالإضافة إلى استعادة النجوم المعارين مثل أحمد عبد القادر وأليو ديانج ومحمد الضاوي كريستو.

قائمة الأهلي الأفريقية في الموسم الجديد

قائمة الأهلي الإفريقية كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - حمزة علاء - مصطفى مخلوف.

الدفاع: محمد هاني - خالد عبد الفتاح - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - أشرف داري - يوسف أيمن - كريم الدبيس - عمر كمال - يحيى عطية الله.

الوسط: أكرم توفيق - عمرو السولية - أحمد نبيل كوكا - مروان عطية - محمد مجدي أفشة - إمام عاشور - كريم وليد - محمد عبد الله - عمر الساعي (يتم قيده خلال ساعات).

الهجوم: حسين الشحات - بيرسي تاو - محمود كهربا - طاهر محمد طاهر - رضا سليم - وسام أبو علي.

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