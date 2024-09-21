بهدف ربيعة.. الأهلي يتقدم على جورماهيا في ريمونتادا الشوط الأول

نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في أن يتقدم على نظيفة جورماهيا الكيني، بهدف رامي ربيعة، خلال المباراة التي تجمع بينهما اليوم، ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

التقى فريق الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر، مع نظيره جوماهيا الكيني، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات إياب دور الـ 32 من بطولة دوري الأبطال بالوسم الحالي.

ويرصد لكم “الموجز”، أبرز أحداث الشوط الأول من مباراة الأهلي وجورماهيا الكيني اليوم، في السطور الآتية.

بدأ فريق الأهلي مواجهة جورماهيا، بانطلاقة قوية، خلال المباراة التي يستضيفها استاد القاهرة الدولي، المحشود بجماهير المارد الأحمر.

وخطف الأهلي فوز التقدم على جورماهيا في الشوط الأول، بالهدف الذي أحرزه رامي ربيعة في الدقيقة 24 بصاروخية سكنت شباك المنافس.

ويضع الأهلي قدماً نحو الفوز على جورماهيا في مباراة الإياب، ليواصل المنافسة بقوة في رحلة الدفاع عن اللقب الإفريقي الأغلى.

تشكيل الأهلي ضد جورماهيا الكيني اليوم

وجاء تشكيل الأهلي اليوم كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: محمد هاني ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ويحيى عطية الله.

خط الوسط: مروان عطية وأكرم توفيق وحسين الشحات وإمام عاشور وبيرسي تاو.

الهجوم: وسام أبو علي.

وضمت دكة بدلاء الأهلي أمام جورماهيا اليوم كل من، مصطفى شوبير وعمر كمال عبد الواحد ويوسف أيمن ومحمود كهربا ورضا سليم وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر وأحمد نبيل كوكا.

تشكيل الأهلي

وكان الأهلي قد انتصر على جورماهيا في مباراة الذهاب بنتيجة 3-0، التي أقيمت في كينيا "أرض المنافس.

وغاب عن الأهلي، عدد من أبرز نجومه في مواجهة الإياب لأسباب مختلفة من بينهم، أشرف داري للإصابة، و مصطفى مخلوف وكريم الدبيس ومحمد عبد الله وكريم نيدفيد وخالد عبد الفتاح لأسباب فنية.

كما يغيب عمر الساعي ومصطفى أبو الخير وسمير محمد لعدم تواجدهم في قائمة الأحمر بهذا الدور.

وجاءت قائمة الأهلي في هذا الدور كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء.

خط الدفاع: عمر كمال عبد الواحد، يوسف أيمن، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، أكرم توفيق، محمد هاني، يحي عطية ومروان عطية.

الوسط: عمرو السولية، إمام عاشور، أحمد نبيل كوكا، أفشة، طاهر محمد طاهر، حسين الشحات، رضا سليم.

الهجوم: بيرسي تاو، كهربا ووسام أبو علي.

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