أعلن أحمد فتحي نجم منتخب مصر والنادى الأهلى السابق ونادى بيراميدز، تعليق حذائه واعتزاله كرة القدم رسميًا، بعد مسيرة كروية حافلة على المستويين الدولى والمحلى، نرصد لكم من خلال الموجز أبرز محطات أحمد فتحي في مسيرته الكروية.

أحمد فتحي

بعد تعليق حذائه.. محطات مهمة في مسيرة أحمد فتحي حافلة بالإنجازات

نجح أحمد فتحى خلال مسيرته الكروية، في تسجيل اسمه بأحرف من نور في سجلات تاريخ الكرة المصرية كأحد اللاعبين الكبار.

ولقب أحمد فتحي بـ “الجوكر”، وذلك لقدرته على اللعب في أكثر من مركز، مما جعله أحد الأعمدة الأساسية في الفريق.

وصرح أحمد فتحي صاحب الـ 39 عامًا، أنه قرر الاعتزال بعد التتويج ببطولة كأس مصر مع بيراميدز، بعد مسيرة طويلة من العطاء مع منتخب مصر والأندية التي لعبت لها سواء داخل مصر أو خارجها

بدأ أحمد فتحي مسيرته الكروية في قطاع الناشئين في نادي بنها، قبل الانتقال إلى الإسماعيلي في عام 2001 واستمر مع الدراويش حتى عام 2007.

وانتقل بعدها أحمد فتحي إلى نادي شيفيلد يونايتد الإنجليزي قبل أن يعود إلى مصر عبر النادي الأهلي في بداية عام 2008.

واستمر أحمد فتحي مع الأهلي من 2008 وحتى 2020، 12 عامًا، وخلال هذه الفترة خرج للإعارة مع كاظمة الكويتي وهال سيتي الإنجليزي.

كما رحل لمدة موسم إلى أم صلال القطري في 2014 وعاد مرة أخرى إلى الأحمر في 2015

حقق أحمد فتحي نجاحات كبيرة مع النادي الأهلي، حيث يعتبر من اللاعبين الأساسيين في صفوف الفريق، حيث لعب كظهير أيمن ووسط ملعب، ساهم في فوز الأهلي بعدد كبير من البطولات المحلية والقارية، منها دوري أبطال أفريقيا، الذي توج به عدة مرات.

وبعد نهاية مشواره مع الأهلي انضم أحمد فتحي إلى بيراميدز في عام 2020.

ومع منتخب مصر لعب أحمد فتحي على المستوى الدولي منذ عام 2002 وحتى 2021.

وحقق مع الفراعنة لقب كأس الأمم الإفريقية 3 مرات، ووصل إلى كأس العالم 2018 وشارك أيضا في أولمبياد لندن 2012.

بطولات أحمد فتحي خلال مسيرته

كأس الأمم الإفريقية 3 مرات أعوام 2006 و2008 و2010، ، كما حصد لقب كأس الأمم الإفريقية تحت 20 عاما نسخة 2003.

حصد أحمد فتحي لقب الدوري المصري 11 مرة، لقب واحد رفقة الإسماعيلي، و10 ألقاب مع النادي الأهلي.

السوبر المصري 3 مرات «مع الأهلي»

كأس مصر 3 مرات «مرتين مع الأهلي»، ولقب مع بيراميدز

وبالنسبة للبطولات الإفريقية حصد فتحي لقب دوري أبطال إفريقيا 4 مرات، والسوبر الإفريقي مرتين «رفقة الأهلي»

وإجمالاً حصد فتحي طوال مسيرته الكروية على 26 بطولة.

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