دوري أبطال أفريقيا..الأهلي يتأهل إلى دور الـ 16 بعد فوزه على جورماهيا

تأهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أفريقيا 2024-2025، بعد فوزه على جوماهيا الكيني ذهاباً وإياباً.

اصطدم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مع نظيره جورماهيا الكيني في دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا بنسختها الحالية.

في مباراة الذهاب التي أقيمت في كينيا، نجح فريق الأهلي في تحقيق الفوز على جورماهيا، بثلاثية نظيفة.

وتواجه فريق الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر، مع جوماهيا مساء اليوم السبت في مباراة الإياب التي احتضنها استاد القاهرة.

وبثلاثية مرة أخرى، حسم الأهلي مواجهاته أمام جورماهيا في لقاء الإياب، ليتأهل الأحمر إلى دور الـ 16 من بطولة دوري الإبطال بموسمها.

ويقدم لكم “الموجز” في السطور الآتية، أهداف الأهلي في مباراة جورماهيا اليوم.

أهداف مباراة الأهلي وجورماهيا اليوم

قص رامي ربيعة، شريط أهداف الأهلي في مباراة اليوم، حيث أنه سجل الهدف الأول في الدقيقة 24 من عمر هذا اللقاء.

وفي بداية الشوط الثاني من عمر هذا اللقاء، ضاعف الفلسطيني وسام أبو علي، نتيجة المارد الأحمر، بالهدف الثاني.

واختتم طاهر محمد طاهر، ثلاثية الأهلي اليوم في هذا اللقاء، بعدما نزل بديلاً لـ حسين الشحات.

بناء على ذلك، حسم فريق الأهلي صعوده لدور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أفريقيا 2024-2025، خلال مشواره في رحلة الدفاع عن اللقب.

الأهلي

تشكيل الأهلي ضد جورماهيا

ودخل الأهلي مباراة جوماهيا الكيني اليوم بتشكيل مكون من:

محمد الشناوي في حراسة المرمى، و محمد هاني ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ويحيى عطية الله في الدفاع.

بينما جاء في خط الوسط كل من، مروان عطية وأكرم توفيق وحسين الشحات وإمام عاشور وبيرسي تاو، وقاد وسام أبو علي الهجوم.

وضمت دكة بدلاء الأهلي أمام جورماهيا اليوم كل من، مصطفى شوبير وعمر كمال عبد الواحد ويوسف أيمن ومحمود كهربا ورضا سليم وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر وأحمد نبيل كوكا.

تجدر الإشارة إلى أن الأهلي يأمل في التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الثالثة عشر في تاريخه والثالثة على التوالي.

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