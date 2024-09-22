منافس الأهلي.. موعد مباراة العين الإماراتي ضد أوكلاند سيتي في كأس إنتركونتيننتال

يقص نادي العين الإماراتي شريط مباريات بطولة كأس إنتركونتيننتال في نسختها الأولى المستحدثة، والتي ستنطلق اليوم الأحد، بمشاركة الأندية أبطال القارات.

وأعاد الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، إحياء بطولة كأس العالم للأندية أبطال القارات إنتركونتيننتال من جديد، بعد الفرمان الأخير بتغيير نظام كأس العالم للأندية لتقام كل 4 سنوات بمشاركة 32 ناديًا.

ويستضيف العين الإماراتي نظيره أوكلاند سيتي على ملعب هزاع بن زايد مساء اليوم، في افتتاح البطولة القارية، ويتأهل الفائز من المباراة لمواجهة الأهلي في الدور الثاني من البطولة..

ويستعرض الموجز تفاصيل مباراة العين ضد أوكلاند سيتي.

موعد مباراة العين وأوكلاند سيتي اليوم في كأس إنتركونتيننتال

من المقرر أن تنطلق المباراة بين العين الإماراتي وأوكلاند سيتي في افتتاح كأس العالم للأندية أبطال القارات، اليوم الأحد في تمام السابعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية والثامنة بتوقيت الإمارات.

القناة الناقلة لمباراة العين وأوكلاند سيتي في كأس إنتر كونتينتتال

ومن المقرر أن تنقل قناة "أبو ظبي الرياضية 1" المباراة بين العين الإماراتي وأوكلاند سيتي في افتتاح كأس العالم للأندية أبطال القارات

معلق مباراة العين وأوكلاند سيتي في كأس إنتر كونتينتتال

وأسندت قناة أبو ظبي تعليق المباراة بين العين الإماراتي وأوكلاند سيتي في افتتاح كأس العالم للأندية أبطال القارات لـ عامر عبد الله.

العين الإماراتي

تشكيل العين الإماراتي المتوقع أمام أوكلاند سيتي في كأس إنتركونتيننتال

في حراسة المرمى: خالد عيسى.

في خط الدفاع: بندر الاحبابي - فابيو كاردوسو - كوامي أوتونى - إيريك.

في خط الوسط : بارك يونج-وو - محمد عباس - بالاسيوس.

في خط الهجوم: كاكو - سفيان رحيمي - لابا كودجو.

حكم مباراة العين الإماراتي ضد أوكلاند سيتي في كأس إنتركونتيننتال

وأسند الاتحاد الدولي لكرة القدم، إلى طاقم تحكيم جزائري، مهمة إدارة مباراة العين الإماراتي وضيفه أوكلاند سيتي النيوزيلاندي.

ويقود طاقم تحكيم الجزائري، مصطفى غربال حكم الساحة، ويعاونه على الخطوط، مقران قوراري، حكم مساعد أول، وعباس أكرم زرهوني، حكم مساعد ثان.

ويساعدهم في إدارة المباراة، الإثيوبي باملاك تيسيما، حكما رابعا، والكرواتي إيفان بيك، حكم تقنية الفيديو، والروماني أوفيديو ألين هاتيجان، حكما مساعدا لتقنية الفيديو.

وكلف الاتحاد الدولي للكرة، المغربي رحالي عمراني، بمراقبة المباراة.

اقرأ أيضًا.. الزمالك يقترب من حسم صفقة نجم بيراميدز.. وشرط مثير

بالساعة.. مواعيد أهم المباريات اليوم الأحد 22-9-2024 انطلاق بطولة إنتركونتيننتال