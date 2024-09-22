كولر يحسم موقف تجديد عقد تاو مع الأهلي.. إجراء جديد

يستعد مسئولو الأهلي لفتح ملف تجديد عقد النجم الجنوب أفريقي بيرسي تاو الذي ينتهي في نهاية الموسم الحالي،.

وينتهي عقد بيرسي تاو مع الأهلي بنهاية الموسم الجاري حيث يحق له التوقيع مع أي نادٍ في يناير المقبل.

بيرسي تاو يقترب من تمديد عقده مع الأهلي

وعلم" الموجز" أن إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب تطمح للحصول على رأي مدرب الفريق مارسيل كولر بشأن تجديد عقد تاو أو إمكانية رحيله بعد انتهاء فترة عقده مع النادي.

تألق بيرسي تاو، الذي حاز على إعجاب كولر، بتسجيله ثنائية خلال مباراة جورماهيا الكيني، قاد بهم الأهلي للفوز 3-0 خارج ملعبه.

علاقة تاو وكولر كانت متوترة في السابق بسبب بعض الخلافات، لكن أداء تاو في مباراة جورماهيا أعادت فتح صفحة جديدة بينهما.

سجل تاو 7 أهداف مع الأهلي، منها 4 ثنائيات في مباريات الدوري، و3 في دوري أبطال أفريقيا، من بينها أمام وفاق سطيف الجزائري والترجي التونسي وجورماهيا الكيني.

وعلى سياق اخر يواصل الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي للمواجهة المرتقبة أمام منافسه نادي الزمالك في نهائي كأس السوبر الأفريقي في المملكة العربية السعودية.

وستنطلق مواجهة الزمالك أمام الأهلي يوم 27 سبتمبر الجاري على ملعب "المملكة أرينا" بالعاصمة الرياض في الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية والتاسعة بتوقيت الإمارات.

قائمة الأهلي الأفريقية هذا الموسم

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - حمزة علاء - مصطفى مخلوف.

الدفاع: محمد هاني - خالد عبد الفتاح - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - أشرف داري - يوسف أيمن - كريم الدبيس - عمر كمال - يحيى عطية الله.

الوسط: أكرم توفيق - عمرو السولية - أحمد نبيل كوكا - مروان عطية - محمد مجدي أفشة - إمام عاشور - كريم وليد - محمد عبد الله - عمر الساعي (يتم قيده خلال ساعات).

الهجوم: حسين الشحات - بيرسي تاو - محمود كهربا - طاهر محمد طاهر - رضا سليم - وسام أبو علي.

اقرأ أيضا:

حفل غنائي وحضور خاص لزوجات اللاعبين.. تفاصيل احتفالية تسليم درع الدوري للأهلي

تعديل مفاجئ في قائمة الأهلي الإفريقية 2024-2025.. رحيل عبد الحفيظ يربك الحسابات