مي الغيطي بطلة فيلم "مكنتش حفلة" من إخراج ندى نصار

تخوض الفنانة المصرية مي الغيطي بطولة فيلم «مكنتش حفلة» (It Wasn’t a Party)، الذي ينتمي إلى الدراما النفسية، من قصة وإخراج ندى نصار، وسيناريو وحوار خالد أديب، وإنتاج شركتي Mango Films وTiny Fox Productions.

ويشارك في بطولة الفيلم باهر النويهي وملك منصور ويعقوب مصري، فيما يظهر الفنان أحمد الفيشاوي ضيف شرف، في تجربة سينمائية تجمع مجموعة من الفنانين ضمن عمل ينتمي إلى الدراما النفسية.

ويُعد الفيلم من الأعمال السينمائية المقبلة لمي الغيطي، التي تخوض من خلاله تجربة جديدة في هذا النوع الدرامي، وسط ترقب للكشف عن مزيد من تفاصيل العمل وموعد عرضه.