لمى كتكت تتألق في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي والجمهور يشيد بإطلالتها

خطفت الفنانة لمى كتكت الأنظار خلال حضورها حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، حيث تألقت على السجادة الحمراء بإطلالة أنيقة عكست ذوقها المميز، وجمعت بين الرقي والبساطة، لتنال إشادة الجمهور وتحظى باهتمام لافت خلال انطلاق فعاليات المهرجان.

وجاءت إطلالة لمى كتكت بتوقيع مصممة الأزياء المصرية مروة محمود، التي اختارت لها فستانًا أنيقًا أبرز جمال الإطلالة وتفاصيلها، فيما تولى ماريو سامح تصفيف شعرها، بينما وضعت ميرنا زكري لمسات المكياج، لتكتمل الإطلالة بتناسق واضح بين عناصرها المختلفة.

وعلى الصعيد الفني، يُعد مسلسل «العتاولة 2» من أحدث أعمال لمى كتكت، والذي عُرض ضمن موسم دراما رمضان، مواصلةً من خلاله حضورها على الساحة الفنية.