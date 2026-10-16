سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر.. عيار 21 يسجل 6240 جنيهًا

سجلت أسعار الذهب في مصر مستويات جديدة خلال تعاملات اليوم الجمعة 16 أكتوبر 2026، وفقًا لآخر تحديث للأسعار، حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 7131 جنيهًا، وسط استمرار تأثر السوق المحلية بتحركات أسعار الذهب في البورصات العالمية، إلى جانب تغيرات سعر صرف الدولار الأمريكي وتوقعات السياسة النقدية في الولايات المتحدة.

وتحظى أسعار الذهب باهتمام واسع من المواطنين والمستثمرين، سواء الراغبين في شراء المشغولات الذهبية أو المقبلين على الاستثمار في المعدن الأصفر، خاصة مع استمرار التغيرات الاقتصادية العالمية التي تنعكس بصورة مباشرة على حركة الأسعار في السوق المصرية.

أسعار الذهب اليوم في مصر

جاءت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات الجمعة 16 أكتوبر 2026، بحسب آخر تحديث منشور، على النحو التالي:

سعر جرام الذهب عيار 24: سجل نحو 7131 جنيهًا.

سجل نحو 7131 جنيهًا. سعر جرام الذهب عيار 21: بلغ نحو 6240 جنيهًا.

بلغ نحو 6240 جنيهًا. سعر جرام الذهب عيار 18: وصل إلى 5348 جنيهًا.

وصل إلى 5348 جنيهًا. سعر الجنيه الذهب: سجل نحو 49920 جنيهًا.

وتعكس هذه الأسعار مستويات التداول المعلنة وقت نشر التحديث، وقد تختلف الأسعار الفعلية لدى التجار ومحال الصاغة وفقًا لتغيرات السوق، كما تُضاف المصنعية والدمغة إلى أسعار المشغولات الذهبية عند الشراء، بحسب نوع القطعة والتاجر.

العوامل المؤثرة في أسعار الذهب بالسوق المحلية

يتأثر سعر الذهب في مصر بعدة عوامل رئيسية، يأتي في مقدمتها سعر أوقية الذهب في الأسواق العالمية، إذ تنعكس التحركات الصعودية أو الهبوطية للمعدن الأصفر عالميًا على الأسعار المحلية، بالتزامن مع تأثير سعر صرف الدولار الأمريكي وتطورات الأسواق المالية.

كما تلعب قرارات البنوك المركزية الكبرى، وعلى رأسها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، دورًا مهمًا في تحديد اتجاهات الذهب، نظرًا لتأثير أسعار الفائدة على حركة الاستثمارات وتكلفة الاحتفاظ بالمعدن النفيس.

وتؤثر قوة الدولار الأمريكي كذلك في الطلب العالمي على الذهب، إذ إن ارتفاع قيمة العملة الأمريكية قد يجعل المعدن الأصفر أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين الذين يتعاملون بعملات أخرى، وهو ما قد يضغط على الطلب والأسعار.

أسعار الفائدة الأمريكية وتأثيرها على الذهب

تأتي تطورات السياسة النقدية الأمريكية ضمن أبرز العوامل التي تتابعها أسواق الذهب، في ظل الضغوط الاقتصادية والتضخمية التي تواجه الاقتصاد الأمريكي، بالتزامن مع ارتفاع أسعار الطاقة واستمرار تداعيات التوترات الجيوسياسية.

ووفقًا للمعلومات الواردة في التقرير المنشور، رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة الرئيسي بنحو 25 نقطة أساس، لتتراوح الفائدة عقب القرار بين 3.75% و4%، في خطوة وصفها التقرير بأنها الأولى من نوعها منذ ثلاث سنوات.

وتؤثر قرارات الفائدة في جاذبية الذهب مقارنة بالأصول المالية الأخرى؛ فالذهب لا يدر عائدًا دوريًا، على عكس بعض الأدوات الاستثمارية المرتبطة بأسعار الفائدة، وهو ما يجعل تغير العوائد عاملًا مهمًا في تحديد اتجاهات المستثمرين.

قوة الدولار وعوائد السندات تضغط على المعدن الأصفر

تواصل قوة الدولار الأمريكي وارتفاع عوائد سندات الخزانة التأثير في حركة الذهب عالميًا، إذ قد يؤدي ارتفاع العائد على السندات إلى تقليل جاذبية الاحتفاظ بالمعدن الأصفر، خاصة لدى المستثمرين الذين يقارنون بين الأصول المختلفة عند اتخاذ قراراتهم الاستثمارية.

وفي المقابل، تظل التطورات الاقتصادية والسياسية العالمية من العوامل التي قد تغير اتجاهات الطلب على الذهب، باعتباره أحد الأصول التي يلجأ إليها بعض المستثمرين للتحوط من المخاطر وعدم اليقين.

توقعات أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة

تظل حركة أسعار الذهب في مصر خلال الفترة المقبلة مرتبطة بتطورات الأسواق العالمية، واتجاهات الدولار، وقرارات السياسة النقدية الأمريكية، فضلًا عن تحركات سعر الصرف محليًا.

ويترقب المتعاملون في سوق الذهب التغيرات الجديدة في أسعار الأوقية والعوامل الاقتصادية المؤثرة فيها، لتحديد اتجاهات الشراء والبيع، وسط أهمية متابعة التحديثات اليومية للأسعار قبل اتخاذ قرارات الاستثمار أو شراء المشغولات الذهبية.

وتجدر الإشارة إلى أن الأسعار الواردة تمثل المستويات المعلنة في التحديث المشار إليه، ولا تعني بالضرورة ثبات الأسعار طوال اليوم، إذ يمكن أن تتغير وفقًا لحركة التداولات المحلية والعالمية.