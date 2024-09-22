التردد الجديد لقناة بطوط 2025 على نايل سات بالخطوات تعرف عليه

تردد قناة بطوط على القمر الصناعي نايل سات

يسأل الآباء باستمرار عن التردد الجديد لقناة بطوط، حيث أن هذه القناة من أفضل قنوات الأطفال التي تعرض محتوى بأعلى جودة وكفاءة، فهي تبثُ عدد كبير من البرامج الترفيهية الهادفة، في نفس الوقت تعرض عدد كبير من أفلام الرسوم المتحركة التي يتم تشغيلها بدون توقف طوال اليوم، لذلك يحبها الجميع الكبار والصغار، إضافة إلى ذلك فإن أولياء الأمور يقدرون القيمة التربوية والأخلاقية التي تقدمها هذه البرامج، وخلال المقال سنتعرف معكم على تردد قناة بطوط ، وكيفية ضبط القناة، وكافة التفاصيل المتعلقة بالموضوع، وسيطلعك موقع «الموجز» على التردد الجديد وكيف تحدده بالخطوات.

تعرف على قناة بطوط للأطفال

قناة بطوط إحدى القنوات الفضائية العربية الناجحة في السنوات الأخيرة في زيادة شعبيتها وجذب قاعدة واسعة من المشاهدين، وذلك من خلال تقديم محتوى متنوع ومتجدد بشكل مستمر يلبي اهتمامات مختلف شرائح الجمهور، ومن أبرز ما يميز قناة بطوط، التركيز على البرامج الترفيهية والثقافية المتنوعة، مثل البرامج الكوميدية والمسابقات والأفلام والمسلسلات، وإنتاج محتوى أصلي خاص بالقناة، بالإضافة إلى شراء حقوق عرض محتوى من مصادر أخرى، لذلك، أصبحت إحدى القنوات المفضلة لدى الجمهور العربي، مما جعلها محط أنظار الكثير من المشاهدين الذين يبحثون عن تردد بثها لمتابعة محتواها المتميز.

تردد قناة بطوط عبر القمر عرب سات:

التردد الخاص بقناة بطوط : 11594.

معدل الترميز: 27500.

القمر الصناعي: عرب سات.

المعامل الخاص بتصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الاستقطاب: V رأسي.

بهذة الخطوات البسيطة تستطيع الحصول على أعلى صورة بجودة عالية والاستمتاع بمشاهدة قناة بطوط عبر جميع الأقمار الصناعية.

تردد قناة بطوط الجديد

يبحث العديد من الأمهات والأباء عن التردد الخاص بقناة بطوط، وفي السطور التالية سنعرض لكم التردد على كافة الأقمار الصناعية وهو كالتالي

تردد قناة بطوط نايل سات

التردد:11494

معدل إستقطاب القناة: افقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 6/5

الجودة: HD

ويمكنك استقبالها كما يلي:-

1-أن تتقدم لإعدادات جهاز الرسيفر.

2-يتم الضغط على زر “التثبيت اليدوي”.

3-بعد ذلك ستتمكن من تدوين بيانات القناة وتحديد القمر الصناعي والتردد ومعامل الترميز.

4-بعدها يتم النقر على أيقونة “بحث”.

5-لكي تتمكن من استقبال قناة بطوط طفال على جهازك بكل سهولة.

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