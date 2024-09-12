اعرف تردد قناة كوكي كيدز الجديدة 2024.. كيفية ضبطها علي الأقمار الصناعية ؟

تردد قناة كوكي كيدز الجديدة 2024.. تصدر تردد قناة كوكي كيدز الجديدة 2024، محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، حيث يبحث عدد كبير من الامهات عن تردد قناة كوكي كيدز الجديدة، نظراً لما تقدمه القناة من محتوي ترفيهي مميزا وجيد على الأطفال، حيث حظيت قناة كوكي كيدز بشعبية هائلة لدي الأطفال منذ إطلاقها عام 2011 وحتي الأن.

تردد قناة كوكي كيدز الجديدة

وتقدم قناة كوكي كيدز محتوي ترفيهي للأطفال سواء كانت أفلام كرتونية أو برامج ترفيهيه و تعليمية تساعد فى تعليم الأطفال، مما جعلها تنال عشق عدد كبير من الأطفال بمختلف أعمارهم فى الوطن العربي.

تردد قناة كوكي كيدز

وبقدم لكم الموجز خلال السطور التالية كافة التفاصيل المتعلقة عن تردد قناة كوكي كيدز الجديدة 2024.

تردد قناة كوكي كيدز الجديدة 2024

جاء تردد قناة كوكي كيدز الجديدة 2024 على القمر الصناعي نايل سات كالتالي:

1- تردد القناة: 11607.

2- الاستقطاب: عمودي.

3- معدل الترميز: 27500.

4- معامل تصحيح الخطأ: 6\5

كيفية ضبط تردد قناة كوكي كيدز الجديدة

لضبط تردد قناة كوكي كيدز الجديدة 2024، على الأقمار الصناعية نايل سات يقدم لكم الموجز خلال السطور التالية خطوات ضبط قناة تردد كوكي كيدز الجديدة 2024، علي الأقمار الصناعية.

كيفية ضبط قناة كوكي كيدز الجديدة 2024

1- القيام بالضغط علي زر القائمة من جهاز الرسيفر ثم اختيار زر الإعدادات.

2- اضغط على أيقونة التثبيت اليدوي.

3- كتابة التردد الجديد الخاص بالقناة كوكي كيدز الجديدة 2024، مع كتابة جميع البيانات مثل التردد، معامل تصحيح الخطأ، معدل الترميز، معدل الاستقطاب.

4- بعد ذلك، تقوم باختيار زر البحث الإنتظار قليلاً وسوف يتم تحميل القناة على التلفاز حيث يمكنك الاستمتاع بمشاهدة ممتعة.

ما هي البرامج التي تعرض علي قناة كوكي كيدز

تعرض قناة كوكي كيدز الجديدة 2024 العديد من الأفلام الكرتونية للأطفال، بالإضافة إلي برامج تعليمية تساعد في تعليم الأطفال سواء كانت برامج كرتونية أو تعليمية.

اقرأ ايضا

تردد قناة mix أفلام أجنبي.. أفضل الأفلام الأجنبية على شاشتك

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2024.. تعرف على خطوات التنزيل الآن