تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2024.. تعرف على خطوات التنزيل الآن

تعد قناة ناشيونال جيوغرافيك واحدة من أشهر القنوات على مستوى العالم، حيث تعرض بعد المقاطع للطبيعة والحيوانات نادرة العرض حيث تنفرد بها قناة ناشيونال جيوغرافيك.

ويبحث كثير من الأشخاص عبر محرك جوجل العالمي عن تردد قناة ناشيونال جيوجرافيك 2024 وذلك لتشغيلها على أجهزة التلفاز الخاصة بهم، حيث تعد أقوى القنوات الوثائقية التي تركز على عرض العديد من البرامج المتعلقة بعالم الحيوانات والطبيعة والعلوم وغيرها.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك



ويوضح لكم الموجز خطوات ضبط قناة ناشيونال جيوغرافيك والاستمتاع بمشاهدة قناة ناشيونال جيوغرافيك ومتابعة أبرز البرامج المتعلقة بعالم الطبيعة والحيوانات وغيرها من البرامج الوثائقية المتنوعة وذلك عبر ضبط التردد التالي:

-التردد: 12226.

-الاستقطاب: أفقي.

-معدل الترميز: 27500.

-معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

-الجودة: SD.

وتستطيع تنزيل قناة ناشيونال جيوغرافيك عبر إتباع بعض الخطوات التالية:

1-الخول إلى قائمة إعدادات باستخدام جهاز التحكم عن بعد.

2-أختر خيار البحث عن القنوات.

3-اختيار البحث اليدوي.

-4-كتابة وإدخال تردد القناة وكافة البيانات المتعلقة بها.

-5-الضغط على كلمة بحث.

6-الضغط على زر الحفظ واختر القناة للبدء في المشاهدة

تردد قناة كرتون نتورك الجديد 2024



على جانب آخر، يبحث عدد كبير من الأشخاص عبر محرك البحث العالمي جوجل، عن تردد قناة كرتون نتورك الجديد 2024 نايل سات، وذلك بتنزيلها على أجهزة التلفزيون والاستمتاع بأفلام الكرتون التي يتم عرضها.

وتعد قناة كرتون نتورك بالعربية واحدة من أبرز القنوات المخصصة للأطفال في العالم العربي، حيث تقدم محتوى ترفيهي وتعليمي متنوع يناسب الفئات العمرية المختلفة.

ونوضح لكم على النحو التالي تردد قناة نتورك الجديد:

-القمر الصناعي: نايل سات.

-التردد: 12226.

-معدل الترميز: 27500.

-معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

-الاستقطاب: عمودي.

كيفية ضبط قناة كرتون نتورك بالعربية

ويمكنك ضبط قناة كرتون نتورك بالعربية على شاشة التلفزيون، عبر إتباع الخطوات التالية باستخدام جهاز الاستقبال الرسيفر الخاص بك:

ابدأ بتشغيل جهاز الاستقبال الفضائي (الرسيفر) والتلفاز الخاص بك باستخدام جهاز التحكم عن بعد.



استخدم جهاز التحكم عن بعد للوصول إلى القائمة الرئيسية أو الإعدادات (Menu) على جهاز الاستقبال.



ابحث عن خيار التركيب أو إعدادات القنوات (Installation أو Channel Setup) واضغط عليه.

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