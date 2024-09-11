تردد قناة mix أفلام أجنبي.. أفضل الأفلام الأجنبية على شاشتك

تردد قناة mix أفلام أجنبي من الكلمات التي يتم البحث عنها من قبل كثير من عشاق القناة، حيث أن قناة Mix تقدم لك باقة متنوعة من الأفلام الأجنبية التي تلبي جميع الأذواق.

تردد قناة mix أفلام أجنبي

يقدم لكم موقع الموجز، كل ما تريد معرفته عن تردد قناة mix أفلام أجنبي، للانطلاق في رحلة سينمائية مليئة بالإثارة والمغامرة؟.

تردد قناة mix أفلام أجنبي

مميزات قناة ميكس هوليوود Mix Hollywood Channel

هناك العديد من المميزات التي تجعل قناة ميكس هوليوود Mix Hollywood Channel، واحده من أشهر القنوات التي تقدم محتوى عالمي، وجاءت كالتالي:ـ

تقدم القناة جودة عالية أثناء المشاهدة ولا يحدث بها تشويش أو توقف.

المحتوى المقدم على هذه القناة يكون وفق المعايير العالمية والشرقية الذي لا يخدش الحياء بالنسبة للصغار أو الكبار.

عرض الأفلام الجديدة بعد نزولها في السينما بفترة قصيرة حتى يستمتع المشاهدون برؤية كل ما هو جديد على شبكة قنوات ميكس.

تغطية شاملة لكافة الفاعليات السينمائية العالمية والمحلية.

محتوى متنوع ومتميز يناسب جميع الفئات العمرية.

الترجمة العربية بشكل أساسي في القناة لفهم أحداث الأفلام بكل سلاسة.

خطوات ضبط تردد قناة mix أفلام أجنبي

الضغط على زر Menu من جهاز التحكم عن بعد.

النقر على خيار “تركيب” أو “Options”.

ثم النقر على خيار “تثبيت” أو “Installation”.

اختيار القمر الصناعي.

كتابة تفاصيل التردد بالكامل.

النقر على خيار “OK”.

الانتظار قليلًا حتى يتم البحث عن القناة وعرضها لك على الفور.

الضغط على خيار “Save” لحفظ القناة على التلفاز.

تردد قناة ميكس هوليوود Mix Hollywood Channel علي نايل سات

القمر الصناعي هو: نايل سات.

التردد هو: 11938.

معدل الترميز هو: 27500.

معامل تصحيح الخطأ هو: 5/6.

الاستقطاب هو: رأسي.

تردد قناة Mix Movies نايل سات

القمر الصناعي هو: نايل سات.

التردد هو: 10873.

معدل الترميز هو: 27500.

معامل تصحيح الخطأ هو: 5/6.

الاستقطاب هو: رأسي.

تردد قناة mix أفلام أجنبي

تردد قناة mix 2

القمر الصناعي هو: عمودي.

التردد هو: 11938 .

معدل الترميز هو: 27500.

معامل تصحيح الخطأ هو: 5/6.

الاستقطاب هو: رأسي.

تردد قناة MiX ONE الجديد 2024 على النايل سات بجودة HD

القمر الصناعي هو: عمودي.

التردد هو: 11842 .

معدل الترميز هو: 27500.

معامل تصحيح الخطأ هو: 5/6.

الاستقطاب هو: رأسي.

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