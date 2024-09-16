اعرف تردد قناة كراميش الجديد 2024 وطريقة ضبطه بالخطوات

في الآونة الأخيرة شهدت قناة كراميش إقبالا كبيرا ، حيث زاد البحث عنها بشكل ملحوظ، وذلك يعود إلى أنها تقدم محتوي يناسب عدد كبير من الجمهور والأعمار.

وفي السطور التالية يستعرض الموجز تفاصيل التردد الجديد لقناة كراميش بجودة HD.

قناة كراميش

تفاصيل تردد قناة كراميش الجديد

التردد: 11430.

اسم القمر الصناعي: نايل سات.

الاستقطاب: أفقي.

التصويب: ⅞.

جودة القناة: SD.

كيف يتم ضبط قناة كراميش على جهاز الرسيفر

يتم فتح جهاز الرسيفر باستخدام الريموت كنترول.

ثم يتم الدخول إلى قائمة الإعدادات ثم التوجه إلى خيار التراكيب.

وبعدها حدد على تثبيت يدوي ثم اختيار القمر الصناعي الذي ترغب في استقبال القناة عن طريقه.

ثم يتم إضافة جميع بيانات التردد كما تم توضيحه من قبل.

اضغط على خيار بحث حتى يتمكن الجهاز من إيجاد القناة بين القنوات المتاحة على الفضائيات.

ثم انتظر لحظات حتى يتم تحميل القناة لديك وبعد ذلك يتم التحديد على حفظ التغييرات.

لذا تصبح القناة مثبتة على جهازك فقط كل ما عليك هو الخروج للتأكد من وجودها بالفعل.

أهمية قناة كراميش للأطفال

محتوي قناة كراميش الجديد يتميز بتقديم محتوي متنوع يجذب الأطفال ، إذ يركز على الدمج بين الترفيه والتعليم، ويساعد على تقديم مجموعة متنوعة من البرامج التي تعزز المهارات لدى الأطفال بطريقة ممتعة، ومنها ما يلي:

تعرض كراميش دروس تعليمية بوسطة أساسية مثل الارقام والحروف.

تشمل مجموعة من الأغاني التعليمية والترفيهية التي تعزز القيم الأخلاقية وتساعد في تطوير المفردات اللغوية للأطفال.

تقدم قناة كراميش قصص جذابة ومفيدة تساهم في تعليم الأطفال القيم والمبادئ بطريقة مسلية.

تشمل بعض الفقرات الخاصة بالمحادثات وتعلم لغة الحوار .

تحفز قناة كراميش الأطفال في جميع الأعمار على المشاركة من خلال ألعاب وتحديات بسيطة تساعد على تنمية التفكير والإبداع.

إذ تعد قناة كراميش من القنوات الفضائية المميزة التي يفضلها الكثير من الأطفال في العالم العربي، وقد حققت شهرة واسعة في جذب الأطفال في منطقة الشرق الأوسط عبر الأغاني المتنوعة التي تقدمها، مثل أغنية سوسو التي تغنيها الشخصية الكرتونية المعروفة في القناة، حيث احب هذه الشخصية الأطفال ولاقت نجاح وشهرة واسعة، مما مكنهم من إنشاء مجموعة من الأغاني المميزة المرتبطة بقناة كراميش.

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