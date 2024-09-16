اعرف تردد قناة وناسة للأطفال 2024.. وخطوات ضبطه على الريسيفر

تردد قناة وناسة للأطفال ..قناة "وناسة أطفال" من أبرز القنوات المتخصصة في تقديم محتوى يهدف إلى ترفيه وتعليم الأطفال، فهي تقدم مجموعة متنوعة من البرامج الكرتونية والبرامج التعليمية التي تساهم في تنمية مهارات الأطفال وتوفير التسلية لهم، وتقدم محتوى يجمع بين المتعة والفائدة، وهذا جعلها تحظى بشعبية واسعة بين كل الأسر.

قناة وناسة

تردد قناة وناسة أطفال

وفي السطور التالية يرصد الموجز ترددها وخطوات ضبطه ،للاستمتاع بمحتوى قناة "وناسة أطفال" على جهاز الاستقبال الخاص بك، يمكنك ضبط تردداتها وفقًا للأقمار الصناعية المتاحة، على قمر النايل سات، يمكنك متابعة القناة من خلال التردد 11470، مع الاستقطاب العمودي ومعامل ترميز قدره 27500 ومعدل تصحيح الخطأ 5/6، أما إذا كنت تستخدم قمر العرب سات، فالتردد المطلوب هو 11270، مع استقطاب عمودي، معامل ترميز 27500 ومعدل تصحيح الخطأ 3/4.

خطوات ضبط تردد قناة "وناسة أطفال"

لتحميل قناة "وناسة أطفال" على جهاز الرسيفر، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

1. افتح قائمة الإعدادات في جهاز الرسيفر.

2. اختر خيار "التثبيت اليدوي" لبدء إضافة القناة.

3. قم بإدخال التردد المناسب مع تحديد الاستقطاب ومعامل الترميز وفقًا لمعلومات القمر الصناعي الذي تستخدمه.

4. اضغط على زر "بحث" وانتظر حتى يقوم الجهاز بالعثور على القناة وإضافتها إلى قائمة القنوات الخاصة بك.

قناة وناسة



باتباع هذه الخطوات، يمكنك بسهولة إضافة قناة "وناسة أطفال" إلى جهازك ومتابعة برامجها المميزة التي تسهم في ترفيه وتعليم أطفالك.

أغاني قناة وناسة 2024

ومن أشهر الأغاني التي يتم عرضها على قناة وناسة أغنية أجا الحلو،أغنية بيب بيب،أغنية حرامي سرق لولو،أغنية يا شرطي حرامي،أغنية لولو وماماأغنية لولو وماما،أغنية وناسة،أغنية لوليات صغار، أغنية حنامي حنامي، أغنية دادا ميدو،أغنية حبيب البابا،أغنية مين سرق الجزمة،أغنية يلا نلعب،أغنية جراثيم، أغنية الشرطة القوية،أغنية لا تفتح الباب،وغيرها من الأغاني.

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