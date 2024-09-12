إشارة تردد قناة سي بي سي دراما 2024 الجديد.. اظبط التردد

تردد قناة سي بي سي دراما 2024 الجديد.. تعد قناة سي بي سي دراما، القناة المصرية الرائدة في عرض المسلسلات والدراما العربية، تحظى بشعبية واسعة بين المشاهدين العرب.

و مع بداية كل عام، يتزايد البحث عن تردد قناة سي بي سي دراما الجديد، وذلك لرغبة المشاهدين في متابعة أحدث المسلسلات والبرامج التي تعرضها القناة.

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تردد قناة سي بي سي دراما 2024 الجديد

يقدم لكم موقع الموجز، كل ما تريد معرفته عن تردد قناة سي بي سي دراما 2024 الجديد، حيث تقدم القناة مجموعة متنوعة من المسلسلات الحصرية التي لا تعرض على أي قناة أخرى، مما يجعلها وجهة أساسية لعشاق الدراما.

تردد قناة سي بي سي دراما 2024 الجديد

تردد قناة سي بي سي دراما على القمر الصناعي نايل سات

التردد: 11785

معدل الترميز: 27500

معدل الاستقطاب: رأسي

تردد قناة سي بي سي على القمر الصناعي عرب سات

التردد: 11972.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الأخطاء: 3/4.

معدل الترميز: 27500.

جودة الصورة: HD.

تردد قناة سي بي سي دراما 2024 الجديد

مسلسلات تعرض على قناة سي بي سي دراما 2024

هناك العديد من الاعمال الدرامية التي يتم عرضها على قناة سي بي سي دراما 2024، حيث قدمت القناة باقة متنوعة من المسلسلات التي تلبي جميع الأذواق، بدءًا من الدراما الاجتماعية وحتى الدراما التاريخية والكوميديا، وهم كالتالي:ـ

مسلسل حالة خاصة بطولة غادة عادل، طه دسوقي، هاجر السراج، حسن أبو الروس.

مسلسل نصيبي وقسمتك 4 بطولة محمد مرزبان، أمير المصري، لؤي عمران، كارولين عزمي.

مسلسل كأنه إمبارح بطولة رانيا يوسف ، أحمد وفيق ، محمد الشرنوبي، أحمد خليل.

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مسلسل مسار إجباري سيناريو وحوار أمين جمال، ومحمد محرز، ومينا بباوي، وإخراج نادين خان وبطولة أحمد داش، وعصام عمر، وصابرين وبسمة، وجوري بكر، ومي الغيطي.

مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج، ويشارك بجانبها كلا من رحاب الجمل، ورشدي الشامي، وفراس سعيد، وتامر يسري، وعبير منير، وسليم الترك، ورباب ممتاز.

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