اعرف تردد قناة روتانا سينما الجديد 2024 .. استمتع بأحدث الأفلام بجودة عالية

تردد قناة روتانا سينما الجديد 2024.. تعتبر قناة روتانا سينما من أشهر القنوات المتخصصة في عرض الأفلام العربية الحصرية والجديدة. تتميز القناة بتقديم محتوى عالي الجودة، وتغطية واسعة للأفلام المصرية والخليجية واللبنانية وغيرها من الدول العربية. كما تقدم القناة باقة متنوعة من البرامج المصاحبة للأفلام، مثل برامج النقد السينمائي واللقاءات مع نجوم الفن.

تردد قناة روتانا سينما الجديد 2024

يقدم لكم موقع الموجز، تردد قناة روتانا سينما الجديد 2024، حيث يعد معرفة التردد الصحيح لقناة روتانا سينما أمرًا ضروريًا لضبط القناة على جهاز الاستقبال الخاص بك، حيث أن التردد هو عبارة عن رقم يحدد تردد الموجة التي تبث عليها القناة، وبدون هذا الرقم لن تتمكن من استقبال القناة.

تردد قناة روتانا سينما الجديد 2024

ما الجديد في تردد روتانا سينما 2024؟

تحرص قناة روتانا سينما على تقديم تجربة مشاهدة مميزة لجمهورها، لذلك تقوم بتحديث ترددها بشكل دوري لتحسين جودة البث وتوسيع نطاق تغطيتها. مع التردد الجديد لعام 2024، ستتمكن من الاستمتاع بجودة صورة وصوت أفضل، بالإضافة إلى مجموعة جديدة من الأفلام والبرامج الحصرية.

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التردد الجديد لقناة روتانا سينما

تردد القناة هو 12226.

أما معامل استقطاب القناة فهو أفقي.

وبالنسبة إلى معامل تصحيح الخطأ القناة فهو ⅚.

أما معدل ترميز القناة فهو 27500.

ويتم عرض هذا التردد بجودة ال HD.

تردد القناة على قمر عرب سات الصناعي

تردد القناة هو 11843.

أما معامل ترميز القناة فهو 27500.

ومعدل تصحيح خطأ القناة فهو ¾.

ومعامل استقطاب القناة فهو أفقي.

وتعرض القناة بجودة ال SD أو ال HD.

وهناك تردد آخر لقناة روتانا سينما وهو 12341 بمعدل ترميز 27500، ومعامل لتصحيح الخطأ ¾، بالإضافة إلى معامل استقطاب أفقي، وتعرض القناة بجودة HD أو SD.

تردد قناة روتانا سينما الجديد 2024

خطوات ضبط تردد قناة روتانا سينما الجديد

في البداية تقوم بالضغط على زر القائمة في جهاز الاستقبال.

ثم تقوم بتحديد خيار البحث اليدوي من القائمة.

يتم كتابة تردد قناة روتانا سينما الموضح بالأعلى.

وتقوم بالبحث عن القناة.

كما يتم الضغط بعدها على زر الحفظ.

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