الآن إشارة تردد قناة توم وجيري الجديدة على قمر النايل سات 2024

تردد قناة توم وجيري على قمر النايل سات.. تعتبر قناة توم وجيري واحدة من أشهر قنوات الكرتون التي يحبها الصغار والكبار على حد سواء. إذا كنت ترغب في إضافة هذه القناة إلى قائمة قنواتك، فستحتاج إلى ترددها الصحيح على القمر الصناعي نايل سات. في هذا الدليل الشامل، سنوفر لك جميع التفاصيل التي تحتاجها لضبط القناة بسهولة ويسر."

تردد قناة توم وجيري على قمر النايل سات.

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يقدم لكم موقع الموجز، تردد قناة توم وجيري على قمر النايل سات، حيث أن ترددات القنوات قد تتغير من وقت لآخر، يُنصح بتحديث المعلومات قبل البدء في البحث عن القناة.

تردد القناة على نايل سات

التردد الجديد 12349.

يضبط مع معدل ترميز 27500.

القناة تعتمد على الاستقطاب الأفقي.

معامل تصحيح الخطأ هو 6/5.

تردد القناة على عرب سات

التردد الجديد للقناة: 11315.

معدل الترميز الخاص بالقناة هو 27500.

الاستقطاب أفقي.

بينما معامل تصحيح الخطأ هو ⅚.

طريقة تثبيت تردد قناة توم وجيري الجديد 2024

لتتمكن من إضافة قناة توم وجيري عليك اتباع الخطوات الموضحة أدناه:

في بالبداية قم بالضغط على زر الإعدادات الموجود في جهاز التحكم عن بعد.

ثم اختر خيار إضافة قناة جديدة.

هنا يجب عليك تحديد القمر الصناعي المطلوب، سواء كان نايل سات وعرب سات.

بعدها قم بإدخال كافة المعلومات المطلوبة للقناة، مثل التردد الجديد، معدل الترميز، ونوع الاستقطاب.

أخيرًا الضغط على زر تثبيت، وسوفط تظهر القناة في القائمة الرئيسية على الفور.

افلام قناة توم وجيري.



تبث القناة محتوى فريد مثل:

فيلم تنه ورنة.

فيلم الفار الطباخ.

فيلم اسبونج بوب.

فيلم سندريلا.

تبث البحث عن نيمو.

كما يتم بث كابتن ماجد.

كما يتم عرض مغامرات سندباد.

الأسد الملك.

مسلسل حكايات عالمية.

كرتون سبايدر مان.

كرتون ديزني جونيور.

أبرز مميزات قناة توم وجيري



تعتبر واحدة من أكثر القنوات التي تتمتع بجودة عالية في استعراض أفلام الرسوم المتحركة وخاصةً أفلام توم وجيري الشهيرة.

تعرض القناة سلسلة متنوعة من أفلام الكرتون توم وجيري ويتم عرضها على هيئة مقاطع فيديو قصيرة متتابعة.

تعرض الأفلام والحلقات المدبلجة باللغة العربية والتي تتيح للأطفال التعرف على الأصوات باللغة العربية والعمل على تمييزها.

من الممكن أن يتم الوصول إلى القناة بكل سهولة وبشكل مجاني تمامًا من دون أي تشفير أو أي من قيود مثل بقية القنوات الأخرى.

تستهدف القناة فئة الأطفال من أجل تقديم محتوى مسلي يحبه جميع الأطفال الصغار من المراحل العمرية المختلفة.

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