كيف جسد مريض نفسي قتل شقيقه في إيتاى البارود؟ .. تفاصيل

قضية طبيب ايتاى البارود، قصة دارت رحاها في محافظة البحيرة، بين رجل وأخيه كانا يجلسان مع بعضها، وانتهت بقتل الرجل لشقيقه الطبيب

ذهب رجل إلى شقيقه ليجلس معه جلسة ويتبادلان الحديث حول العديد من الأمور، فبدأ شقيقه في إيقاف الحديث حتى يذهب إلى المطبخ ويحضر العشاء، وهو لا يعلم أنه سيكون العشاء الأخير في حياته.

الموجز يستعرض أحداث القصة من بدايتها مرورًا بكواليسها، وانتهاءً بتكرار أول جريمة في التاريخ بين قابيل وهابيل تصديقًا لقوله "فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من النادمين".

تفاصيل واقعة مقتل طبيب إيتاى البارود

حضر شقيقه إلى محل إقامته في مدينة إيتاي البارود حتى يجلسان مع بعضهما، فقرر الطبيب البيطري أن يحضر العشاء الأخير ليتناوله مع شقيقه.

"آخرة المعروف ضرب الكفوف".. مقولة تنطبق على المتهم “مريض نفسي”، قتل أخاه "طبيب بيطري"، منتهزا فرصة إعداد الأخير للعشاء، ليسطو عليه بسلاح أبيض ويرديه قتيلا.

اخ يقتل شقيقه الطبيب في ايتاى البارود

القصة بدأت حينما تكفل طبيب بيطري في مدينة إيتاي البارود معروف عنه أخلاقه القويمة وتدينه الشديد، بشقيقه مريضًا نفسيًا، لكن آخر مقابلة بينهما كانت بسعي الطبيب البيطري لإحضار العشاء الأخير لشقيقه.

كثيرون حذروا الطبيب البيطري من أخيه المريض نفسيًا، لكن الطبيب لم يلتفت إلى كل تلك النصائح، بل استمر في خدمة أخيه، حتى أراده في النهاية قتيلًا.

اضطرابات نفسية وراء مقتل طبيب ايتاى البارود

تمثلت أحداث الواقعة في أن المريض النفسي سبق وأن تم احتجازه في مستشفى الأمراض العقلية، إذ إنه كان يعاني من مرض نفسي، وفي يوم الواقعة ذهب شقيقه الطبيب إلى المطبخ ليحضر العشاء الأخير، فاستل المتهم "سلاحًا أبيضًا" "سكينًا"، وبدأ يطعن في شقيقه حتى أراده قتيلًا.

قتل

بلاغ بواقعة قتل طبيب على يد شقيقه

بلاغ وصل إلى اللواء محمود عبد التواب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، من مأمور مركز شرطة إيتاي البارود، يفيد بتلقيه بلاغًا بمقتل "مصطفى.ف"، طبيب بيطري، مقيم بإيتاي البارود بسلاح أبيض، على يد أخيه "مريض نفسي"، إذ تم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وحرر محضر بالواقعة.

تم تشكيل فريق من إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة، حتى يتم التحري عن ملابسات الواقعة وكشف غموضها.

تحريات المباحث

التحريات بدأت بمكان الجثة لتكتشف أن شقيق المجني عليه والذي أكدت التحريات أنه مريض نفسي، هو الذي طعن أخيه عدة طعنات ليرديه قتيلًا.

ضبط المتهم قاتل شقيقه بايتاى البارود

تم ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التي أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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