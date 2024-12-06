قتـ.ـل وخيانة.. ساعته وتاريخه مسلسل جديد يوثق جر.ائم من ملفات المحاكم

يأخذنا مسلسل ساعته وتاريخه في رحلة درامية غامضة تمزج بين الإثارة والواقعية، مستعرضًا جرا.ئم حقيقية مأخوذة من ملفات المحاكم المصرية، يقدم العمل حبكة مترابطة تسلط الضوء على الجوانب النفسية والإنسانية للمجرمين والضحايا، مع تصوير سينمائي مليء بالإثارة.

يرصد الموجز التفاصيل عن أبرز الجر.ائم والملفات الذي يناقشها مسلسل ساعته وتاريخه.

مسلسل ساعته وتاريخه

مشاهد درامية تخطف الأنفاس في ساعته وتاريخه



في برومو مسلسل ساعته وتاريخه، ظهر أحمد أمين جالسًا في قاع بئر عميق، منتظرًا من ينقذه، بينما يبرز محمد شاهين بشخصية مريبة يمسك بمنشار، مما يعيد إلى الأذهان أدوار السفاحين الكلاسيكية التي قدمها فؤاد المهندس في السابق.

وتتوالى المشاهد لتكشف عن سلسلة من الجر.ائم المتصلة بأسلوب درامي سلس، حيث يركز العمل على تقديم أحداث مستوحاة من الواقع بشكل جذاب.

أحمد أمين

مايان السيد في الحلقة الأولى بمسلسل ساعته وتاريخه

ظهرت الفنانة مايان السيد في بطولة الحلقة الأولى من مسلسل ساعته وتاريخه بشخصية "نادية" التي قتـ.لت على يد زميلها أمام الحرم الجامعي بالمنصورة، وهذه القصة من سرد الواقع تم اقتباسات من ملفات المحاكم المصرية والقضية الحقيقة هي قتـ.ل نيرة أشرف وتم تغيير الإسم في المسلسل، حيث خرجت شقيقة نيرة بالأمس وأكدت كل الحقائق التي روت في الحلقة الأولى وأنه بالفعل كان ل نيرة، صديقة أفشت عن خط سيرها ولكن في التحقيقات أكدت أنها لم تعلم أن القاتل سيتربص بها بنية القتل.

مايان السيد في ساعته وتاريخه

موعد عرض مسلسل ساعته وتاريخه

بدأ عرض مسلسل ساعته وتاريخه، أمس الخميس الذي يوافق 5 ديسمبر، ومن المقرر عرض الحلقات كل يومي خميس وجمعة، على قناتي dmc وتليفزيون دبي، بالإضافة إلى منصة watchit، وفقًا لما أعلن عنه الكاتب الصحفي عبدالله غلوش المشرف العام على العمل عبر حسابه على "فيس بوك"، وكتب غلوش تعليقًا على البرومو الرسمي: "رب يعجبكم".

صناع مسلسل ساعته وتاريخه

يضم مسلسل ساعته وتاريخه أكثر من 15 فنانًا من نجوم الصف الأول والشباب، أبرزهم أحمد أمين، محمد شاهين، أروى جودة، خالد كمال، حنان سليمان، مايان السيد، وهبة مجدي. كما شارك عدد كبير من الفنانين الذين ظهروا سابقًا في برنامج "كاستنج"، مما يضيف تنوعًا وتميزًا للعمل.

مسلسل ساعته وتاريخه

أجواء مظلمة في برومو مسلسل ساعته وتاريخه

اعتمد برومو مسلسل ساعته وتاريخه، على ألوان غامقة وأزياء داكنة تضفي أجواء من الغموض والرعب.

وبدأت المشاهد بكلمات مشوقة مثل: "عايزك راجل ومتخافش.. مفيش راجل يستحمل اللي أبوك استحمله من أمك.. بيت مسكون".

قصص واقعية في مسلسل ساعته وتاريخه

أكد صناع العمل أن المسلسل يعتمد على قصص حقيقية من ملفات المحاكم المصرية، مما يمنح المشاهدين تجربة مختلفة مليئة بالمفاجآت والإثارة، من المتوقع أن يحقق المسلسل نجاحًا كبيرًا بفضل حبكته المتميزة وأداء طاقم العمل المتألق.

اقرأ أيضًا

بعد جدل حلقة نيرة أشرف.. الموجز يكشف حقيقة وقف عرض مسلسل ساعته وتاريخه

نشرة فن الموجز| مسلسل ساعته وتاريخه يثير الجدل وتامر حسني يدافع عن شيرين