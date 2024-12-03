نشرة فن الموجز| مسلسل ساعته وتاريخه يثير الجدل وتامر حسني يدافع عن شيرين

يواصل نجوم الفن، أعمالهم الفنية من سينما ودراما بالإضافة إلى تصدر اسماءهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة.

في إطار ذلك، يرصد موقع الموجز أبرز الأحداث الفنية خلال الساعات الماضية في التقرير التالي.

حقيقة تجسيد مايان السيد لشخصية نيرة أشرف

أثار البرومو الرسمي لمسلسل ساعته وتاريخه ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة بعد طرحه من قبل الشركة المنتجة.

تم ربط شخصية الفنانة الشابة مايان السيد بشخصية نيرة أشرف، المعروفة إعلامياً بـ"فتاة المنصورة"، التي راحت ضحية حادث مأساوي قبل عام، الحادث الذي هز الرأي العام في مصر والذي وقع أثناء توجه نيرة إلى جامعتها في المنصورة.

وتكهن عدد من المتابعين على منصات السوشيال ميديا بأن الشخصية التي تجسدها مايان السيد في المسلسل هي نفسها شخصية نيرة أشرف، وهو الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً بسبب ارتباط القضية بتفاصيل مؤلمة تتعلق بالحادث.

ردت مايان السيد على تلك الشائعات بنفي قاطع. أكدت مايان أن ما تم تداوله عن تجسيدها لشخصية نيرة أشرف ليس سوى شائعات لا أساس لها من الصحة.

مايان السيد ونيرة أشرف

وأوضحت أنها تجسد شخصية جديدة في المسلسل تدعى "نادية"، وهي شخصية تعرضت لظروف قاسية وتعيش معاناة مشابهة لما تعيشه العديد من الفتيات اللاتي يواجهن تحديات في الحياة



رد والد نيرة أشرف على مسلسل ساعته وتاريخه

أثار مسلسل "ساعته وتاريخه"، الذي تقوم ببطولته الفنانة مايان السيد، جدلًا واسعًا بعد أن تردد أنه يتناول قضية الطالبة نيرة أشرف، التي راحت ضحية حادث مأساوي بجامعة المنصورة، وأبدى والد الضحية، أشرف الغريب، اعتراضه على العمل وطالب فريق الإنتاج والمخرج بالتواصل معه لمراجعة تفاصيل الحلقات والنص.

قال أشرف الغريب: "علمت أن مسلسل ساعته وتاريخه يتناول قضية ابنتي، وتفاجأت بعدم تواصل المخرج عمرو سلامة أو شركة الإنتاج معي".

وأكد الغريب أن أي عمل فني قد يتسبب في أذى نفسي للعائلة يجب مراجعته بدقة، مشيرًا إلى ضرورة تواصل فريق العمل معهم للإطلاع على النص والحلقات قبل العرض.

من المقرر أن يبدأ عرض مسلسل "ساعته وتاريخه" يوم الخميس 5 ديسمبر، حيث يعرض كل خميس وجمعة في تمام الساعة العاشرة مساءً على قناة DMC، بالإضافة إلى تلفزيون دبي ومنصة Watch It.

الكشف عن البوسترات الرسمية لفيلم بضع ساعات في يوم ما

تصدّر فيلم "بضع ساعات في يوم ما" محركات البحث في الساعات الأخيرة، بعد الإعلان عن موعد عرضه في دور السينما المصريةظ ومن المقرر أن يُطرح الفيلم في 26 ديسمبر الجاري، ويترقّب الجمهور بدء عروضه في العديد من القاعات السينمائية.

كشف المنتج أحمد السبكي عن البوسترات الفردية لعدد من نجوم الفيلم، مثل هشام ماجد، ومي عمر، وهنا الزاهد.

تم نشر هذه البوسترات عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، مما لاقى تفاعلًا كبيرًا من المتابعين.

يشارك في فيلم "بضع ساعات في يوم ما" عدد من النجوم البارزين، منهم مي عمر، محمد الشرنوبي، هشام ماجد، وهنا الزاهد، بالإضافة إلى أحمد السعدني وناهد السباعي، الفيلم من تأليف محمد صادق، وإخراج عثمان أبو لبن.

فيلم بضع ساعات في يوم ما

دفاع تامر حسني عن شيرين عبد الوهاب

أثارت الفنانة شيرين عبد الوهاب، الجدل في الآونة الأخيرة، تحديدا بعد حفلها الأخير بالكويت، حيث طلبت من الجمهور قراءة الفاتحة للملحن الراحل محمد رحيم، مستخدمة عبارة أثارت جدلًا واسعًا حيث قالت: "خلينا نعمل له سيئة جارية"، هذا التصرف دفع النجم تامر حسني للتدخل ودعم شيرين، موضحًا أن ما حدث كان زلة لسان فقط.

أكد تامر حسني عبر خاصية "الستوري" على حسابه الرسمي على "إنستجرام"، أن شيرين من أكثر الفنانين تقديرًا وحبًا لمحمد رحيم، قائلًا: "واثق إنها زلة لسان لأن شيرين فنانة كبيرة ومن أكتر الناس اللي بتحب محمد رحيم الله يرحمه".

تامر حسني

أسعار تذاكر حفل إليسا في قبرص



أعلنت الشركة المنظمة لحفل الفنانة إليسا في مدينة ليماسول بقبرص عن أسعار التذاكر، التي تتراوح من 90 إلى 500 جنيه إسترليني.

من المقرر أن تحيي إليسا الحفل في 25 يناير 2025، ويعد واحدًا من أبرز الأحداث الفنية التي ينتظرها جمهور إليسا في جميع أنحاء العالم.

إليسا

علاء مرسي يطالب باعتذار كريم عبد العزيز

في حديثه خلال البودكاست، طالب علاء مرسي النجم كريم عبد العزيز بتقديم اعتذار خاص لابنته مريم بسبب غيابه عن حضور حفل زفافها.

وقال علاء مرسي: "بطلب من كريم عبد العزيز فيديو لمريم بنتي والاعتذار عن عدم حضورك لفرحها لأن مريم دي بنتك ومكفهاش رسالتك الصوتية ليها، عايزك تروحلها عشان فرحتها هي فرحتي وفرحتك."

وأضاف: "أنا بتعلم من كريم عبد العزيز لما بتفرج عليه، وهو مبدع وبطلب منه يمتعنا أكتر ويبدع أكتر ويزورنا في البيت."

علاء مرسي

رحمة أحمد تنضم لمسلسل الكابتن

تشارك الفنانة رحمة أحمد، حالياً في دراما رمضان المقبل 2025 في مسلسل "الكابتن"، الذي يلعب بطولته الفنان أكرم حسني، ومن المقرر أن ينطلق تصوير العمل في شهر ديسمبر الجاري.

"الكابتن" ينتمي إلى فئة المسلسلات القصيرة، حيث يتألف من 15 حلقة فقط، ومن المقرر عرضه في النصف الثاني من شهر رمضان على مجموعة من القنوات الفضائية والمنصات الرقمية المرموقة.

رحمة أحمد

المسلسل يلعب بطولته بجانب أكرم حسني، آية سماحة، سوسن بدر، أحمد عبدالوهاب، عمر شوقي، سامي مغاوري، وأنهى المخرج معتز التوني اختيار مواقع التصوير، وبدأ التجهيزات الأولية لانطلاق العمل.

اقرأ أيضًا

مايان السيد مطلوبة بسبب نيرة اشرف في مسلسل ساعته وتاريخه



تامر حسني يدافع عن شيرين عبد الوهاب ويواصل دعم أسرة محمد رحيم

