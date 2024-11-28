نشرة فن الموجز| وفاة الممثل خالد جمال الدين وهذا سبب تغير اسم مسلسل رانيا يوسف الجديد

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سوف يعرض لنا موقع الموجز في السطور التالية أبرز العناوين الرئيسيه لما حدث في هذا اليوم:

تغير إسم مسلسل رانيا يوسف الجديد إلي وادي النحل دون تدخل الرقابة

قررت الشركة المنتجة لمسلسل رانيا يوسف الجديد، الذي كان يحمل اسم "ابن حرام" إلى تغييره بشكلٍ نهائي إلى "وادي النحل"، وأكد مؤلف العمل الكاتب خالد الغيطاني ذلك الخبر حيث جاء هذا القرار بناءً على رغبة الشركة المنتجة، دون أي تدخل من جهاز الرقابة، ويرصد الموجز التفاصيل.

بسبب نجم شاب.. نور إيهاب تؤكد نبأ انفصالها عن خطيبها والجمهور يعلق

أكدت الفنانة نور إيهاب ما تداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول شكوك البعض بانفصال نور إيهاب عن خطيبها بعد علاقة حب دامت لمدة عامين.

بعد رحيله المفاجئ.. تعرف على سبب وفاة خالد جمال الدين وأشهر أعماله

تصدر خبر وفاة الفنان خالد جمال الدين، محركات البحث في الساعات الماضية، الذي توفى بشكل مفاجئ، وأكد خبر وفاته عبر الصفحة الرسمية لنقابة المهن التمثيلية.

أغنية أنا تجمع بين ويجز وفيفي عبده في تعاون فني غير مسبوق

فاجأ الفنان ويجز جمهوره بإطلاق أغنيته الجديدة "أنا" عبر قناته الرسمية على يوتيوب، الأغنية تجمع لأول مرة بينه وبين النجمة فيفي عبده، التي تصدرت غلاف العمل.

احتفالا بعيد ميلاده الـ 52.. أدوار صنعت نجومية ظافر العابدين

ظافر العابدين، النجم التونسي الذي أضاء سماء الدراما العربية بأضوائه المتألقة، يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ 52،

من خلال رحلة فنية حافلة بالتحديات والإنجازات، قدم لنا ظافر مجموعة متنوعة من الشخصيات التي أثبت من خلالها براعته التمثيلية وقدرته على تجسيد أي دور بواقعية وإتقان، يكشف لنا موقع الموجز أبرز تلك الأعمال.

ظافر العابدين

بادر الشاعر تامر حسين بالصلح بين الفنان رامي صبري و مغني الراب ويجز بعد خلافهما الأخير، وكتب تامر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك " رامي صبري شهادتى فيك مجروحة،

أنت صوت عبقرى مش محتاج رأيى وخطواتك ماشاء الله لطريق النجاح بتكبر وتزيد وكل سنه عندك هيت ناجح ومكسر الدنيا ولسه شايف ترتيب أنغامى أنت رقم ٢ ف الإستماع بعد الهضبه البوم مكانك وفى الصدارة".

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