خيانة عهد وزيزينيا أبرز أعماله.. معلومات عن الراحل خالد جمال الدين

رحل عن عالمنا، الفنان خالد جمال الدين، صباح اليوم، تاركاً خلفه إرثا فنياً كبيرا، حيث شارك في مجموعة من أعمال الدراما التليفزيونية البارزة، مع اكبر نجوم الوسط الفني.

ويكشف موقع الموجز أبرز المعلومات التي لا تعرفها عن الفنان خالد جمال الدين في السطور التالية:

صلاة جنازة خالد جمال الدين

أقيمت صلاة الجنازة على روح خالد جمال الدين أمس الثلاثاء، بمسجد "السيدة نفيسة" وسط القاهرة، بحضور الأهل والأصدقاء، وغياب نجوم الفن.

خالد جمال الدين

ولن يقام عزاء للفنان الراحل، واكتفت أسرته بتلقي العزاء على المقابر، وتلقي العزاء هاتفيًا.

من هو خالد جمال الدين ؟

تخرج الفنان الراحل من أكاديمية الفنون، ليبدأ مشواره الفني في أوائل التسعينيات.

شارك في عدد من الأعمال المسرحية التي كانت ذات صدى كبير، مثل مسرحيات “رحلة لذيذة جدًا” و”الوظيفة لا تزال في جيبي”.

خالد جمال الدين

كان له دور مميز في أفلام سينمائية مثل “الغجر” و”كوكب الشرق”، حيث أثبت قدرته على التميز في الأدوار المختلفة.

برع في المشاركة في مسلسلات مميزة مثل “البخيل وأنا” الذي جمعه مع النجم فريد شوقي، و”أبو العلا 90″ مع محمود مرسي، وكذلك مسلسلات مثل “زيزينيا ج 1″ و”ملفات سرية” التي قدم فيها أدوار متنوعة.

أعمال خالد جمال الدين

شارك الفنان خالد جمال الدين في مجموعة من أبرز مسلسلات الدراما المصرية، خاصةً في فترة التسيعنيات، ومطلع القرن الحالي، ومن أشهر أعماله:

مسلسل "البخيل وأنا"

مسلسل "أبو العلا 90".

مسلسل "زيزينيا".

مسلسل "حلم الجنوبي".

مسلسل "ملفات سرية".

مسلسل "شطرنج".

مسلسل "مسلسليكو".

مسلسل "ليلة".

مسلسل "مسيو رمضان ابو العلمين حمودة".

مسلسل خيانة عهد

مسرحية "رحلة لذيذة جدا".

مسرحية "الوظيفة لا تزال في جيبي".

خالد جمال الدين

خالد جمال الدين

آخر أعمال خالد جمال الدين

شارك خالد جمال الدين في مسلسل السلطان الحائر الذي عرض عام 2009، ويعد هذا اخر أعماله الفنية ولم يظهر مرة أخري.



سبب وفاة خالد جمال الدين

سبب وفاة الفنان خالد جمال الدين، كان الارتفاع المفاجئ في ضغط الدم، وهو أحد مضاعفات ارتفاع ضغط الدم.

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