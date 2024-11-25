معلومات لا يعرفها أحد عن إبن زوجة الشيف الشربيني بعد دهس عامل دليفري

تصدر حادث إبن زوجة الشيف الشربيني، تريند جوجل، وذلك بعد دهسه عامل دليفري في الشيخ زايد باستخدامه سيارة الشيف الشربيني دون علمه، وانتقلت على الفور قوات الأمن إلى موقع الحادث.

يستعرض “ الموجز ”، أبرز المعلومات عن المتهم بقتل عامل دليفري بالسيارة، وسرد القصة كاملة في السطور التالية:

ابن زوجة الشيف الشربيني

من هو ابن زوجة الشيف الشربيني المتهم بدهس عامل دليفري بالشيخ زايد؟

- اسمه مازن

- عنده 16 سنة

- والدته المذيعه مايا وهي الزوجة الثانية للشيف الشربيني.

- الحادث وقع بسيارة «رنج روفر»

- قامت والدته مايا الشربيني وزوجها الشيف الشربيني بتسليمه إلى الشرطة، وتواصلا مع أهل الضحية لدفع الدية.

أقوال شهود العيان على حادث إبن زوجة الشيف الشربيني

كشفت التحريات أن المجني عليه يدعى عبدالرحمن فراج محفوظ من محافظة بني سويف، عامل دليفري في تطبيق توصيل شهير.

مازن إبن زوجة الشيف الشربيني

ذكر شهود عيان، تفاصيل عن حادث دهس نجل شيف شهير لعامل دليفري، حيث قالوا إن نجل الشيف كان يقود السيارة بسرعة جنونية "كان طاير بالعربية" ما أدى لتحطيم الدراجة التي يستقلها المجني عليه وإصابته بإصابات أودت بحياة عامل الدليفري.

تفاصيل مثيرة بشأن واقعة ابن زوجة الشيف الشربيني

وأكد شهود العيان أن السيارة من نوع "رينج روفر"، وكان يقودها ابن شيف شهير بسرعة جنونية في أحد شوارع الشيخ زايد، مما تسبب في وقوع الحادث، وأفادوا بأن السيارة ظلت تسير مسافة 15 مترا والعامل ينزف في دمائه، ثم توقفت بسبب عطل ناتج عن الحادث.



ابن الشيف الشربيني ينهي حياة عامل دليفري في الشيخ زايد

البداية عندما نشرت أحدي الصفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو به تفاصيل الحادث وكتب مسئول الصفحة قائلاً: حادث رهيب في الشيخ زايد، لجثة شكلها مرعب على الأسفلت، دليفري مسكين، اسمه عبدالرحمن فراج محفوظ من بني سويف، ومحدش من أهله موجود، وعلاء ساب عربيته ومشي.

من هي زوجة الشيف الشربيني ؟

تزوج الشيف الشربيني مرتين، وبعدما طلق زوجته الأولي قرر أن يتزوج مرة أخري، وكان حريصا جدا في إبعاد زوجته الثانية المذيعه مايا عن الأضواء والسوشيال ميديا، وهي تحب الطبخ مثله وتساعده في أعمال الطهي أحياناً.

الشيف الشربيني

كم عدد أولاد الشيف الشربيني ؟

لدى الشيف ابشربيني ابنتان الأولى تخرجت من كلية الصيدلة والثانية تخرجت من كلية الإعلام، ولدية ابن وهو الشيف علاء الشربيني أحد الشيفات المشهورين على الساحة الإعلامية.

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