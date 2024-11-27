بعد رحيله المفاجئ.. تعرف على سبب وفاة خالد جمال الدين وأشهر أعماله

تصدر خبر وفاة الفنان خالد جمال الدين، محركات البحث في الساعات الماضية، الذي توفى بشكل مفاجئ، وأكد خبر وفاته عبر الصفحة الرسمية لنقابة المهن التمثيلية.

أعلن الفنان أيمن عزب عبر صفحته على موقع "فيسبوك" الذي رصده الموجز، عن وفاة الفنان خالد جمال الدين، حيث نشر تعليقًا مؤثرًا يعبر فيه عن حزنه العميق.

وقال أيمن عزب: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. أنعى ببالغ الحزن الزميل الفنان خالد جمال الدين رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان نسألكم الدعاء بالرحمة والمغفرة والفاتحة".

خالد جمال الدين

سبب الوفاة

توفي الفنان خالد جمال الدين بعد تعرضه لارتفاع مفاجئ في ضغط الدم، مما أدى إلى وفاته بشكل مفاجئ، الأمر الذي أثار حزناً شديداً بين زملائه في الوسط الفني.

جنازة خالد جمال الدين

كما كشف الفنان محمود عامر عن الانتهاء من تشييع جنازة الفنان الراحل خالد جمال الدين بعد ظهر اليوم من مسجد السيدة نفيسة وتلقى العزاء أمام المقابر .

ونعت نقابة المهن التمثيلية على موقغ فيس بوك:"نقابة المهن التمثيلية تنعى ببالغ الحزن والأسى وفاة الممثل خالد جمال الدين الذى وافته المنية أمس، وشيعت الجنازة ظهراً من مسجد السيدة نفيسة والعزاء على المقابر".

مسيرة فنية حافلة بالأعمال المميزة

خالد جمال الدين كان من أبرز الفنانين المصريين الذين تركوا بصمة واضحة في مجال الدراما وشارك في العديد من الأعمال المتميزة، وأبرزها مسلسل "مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حمودة" الذي عرض في 2011، وكذلك مسلسل "مسلسليكو"، بالإضافة إلى مسلسل "شطرنج" و"ليلة".

الفنان خالد جمال الدين

إبداعه في التأليف والإخراج

لم يقتصر إبداع خالد جمال الدين على التمثيل فقط، بل امتد إلى مجال التأليف، حيث كتب فيلم "اللبيس" الذي تم عرضه في عام 2001، مما أضاف إلى رصيده الفني الكثير من النجاحات.

شارك في فيلم “اللبيس”، مجموعة من النجوم الفن أبرزهم: أميرة فتحي، طلعت زكريا، شمس، إنتصار، حمدي السخاوي، حسن الديب، ماهر سليم، أحمد الحلواني، أنور عبد المنعم، أحمد حبشي "، ومن تأليف و سيناريو و حوار خالد جمال الدين، و إخراج أشرف فايق.

الفنان خالد جمال

أخر أعماله

كان آخر أعماله الفنية هو مسلسل "خيانة عهد"، الذي شارك فيه إلى جانب نخبة من النجوم، مثل يسرا وحلا شيحة وخالد سرحان وعبير صبري وبيومي فؤاد وهنادي مهنا.

المسلسل من إخراج سامح عبد العزيز وتأليف أمين جمال ومحمد أبو السعد وأحمد عادل.

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