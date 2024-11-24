كان نفسي نتصالح قبل ما تسيبنا.. رسالة فارس بعد وفاة محمد رحيم

عبر الفنان فارس عن حزنه العميق لفقدان الملحن الكبير محمد رحيم من خلال كلمات صادقة ومؤثرة نشرها عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك".



استرجع فارس ذكريات التعاون الفني بينه وبين محمد رحيم وأشار إلى بعض المواقف التي جمعتهما، معرباً عن أسفه لعدم تصالحهما قبل رحيل رحيم.

رسالة فارس إلى محمد رحيم



في منشوره الذي رصده الموجز، كتب فارس: "ياااااه يا رحيم، كان نفسي نتصالح أنا وأنت قبل ما تمشي وتسيبنا لكن للأسف بعدي سنين كتير عن الوسط الفني منعت اللقاء والتواصل، أنا أكتر واحد عارف إنك اتحاربت كتير، وفي حاجات أنا عارفها وكنا بنضحك عليها في بداياتك، بس للأسف ما ينفعش أقولها لأنها حتفضح شخص معين."

وأضاف فارس مشيداً بالدعم الذي تلقاه من رحيم في بداياته: "عمري ما حنسى حبك ليا وإيمانك بيا، كنت بتخسر نجوم عشان ترضيني في لحن أغنية كانت مطلوبة من نجوم كبار، عملنا أغاني كتير سوا في فترة كانت من أجمل وأزهى الفترات في جيلي."

واختتم قائلاً: "عسى الله أن يجمعنا في دار الحق برحمته وغفرانه."

فارس

تامر حسين يرثي محمد رحيم



من جانبه، شارك الشاعر تامر حسين في نعي محمد رحيم، وكتب في منشور عبر "فيسبوك": "محمد رحيم كان إنسان طيب جداً وقلبه أبيض زي الفُل، هو واحد من أهم ملحنين مصر والوطن العربي، وأغانيه تظل تريند إلى يومنا هذا، في جنازته اليوم، شفت كل المحبة والتقدير والغلاوة والزعل على إنسان طيب ونقي قبل ما يكون فنان عظيم."

محمد رحيم

وأشاد حسين بالإرث الفني الذي تركه رحيم قائلاً: "محمد ساب سيرة محترمة وفن صادق من القلب الله يرحمك يا رحيم ويجعلك من أهل الجنة ويصبر كل حبايبك."

كما أعلن عن موعد العزاء، الذي سيُقام يوم الاثنين 25 نوفمبر في مسجد الشرطة بقاعة الرزاق بعد صلاة المغرب.

أخر أعمال فارس الفنية

على صعيد آخر، كان المطرب فارس قد أصدر أغنية جديدة بعنوان "مش فاضيين" عبر قناته الرسمية على "يوتيوب"، وقد حققت الأغنية أكثر من 600 مشاهدة منذ طرحها.

"مش فاضيين" من كلمات أحمد مرزوق، ألحان محمد يحيى، توزيع وميكس وماستر طارق توكل، ومهندس الصوت سادو، وقد صمم الفيديو ليركس كريم نور، مما أضفى لمسة بصرية مميزة على العمل الفني.

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