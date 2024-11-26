بأحر الكلمات ..حمادة هلال يعلن وفاة والد زوجته بعد صراعه مع المرض

أعلن الفنان حمادة هلال وفاة والد زوجته المهندس سميح توفيق القيشاوي وذلك بعد صراعه مع المرض.



وودعه بأحر الكلمات حيث نشر صورته عبر حسابه على منصة الصور والفيديوهات "انستجرام " مرفقا أسفلها "بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ صدق الله العظيم".

وتابع "توفى الى رحمة الله حمايا وابي العزيز المهندس سميح توفيق القيشاوى".

وأكمل "اللهم اسكنه فسيح جنات اللهم ارحمه رحمةً تسع السماوات والارض اللهم اجعل قبره في نور دائم لا ينقطع واجعله في جنتك آمنًا مطمئنًا يارب

اسألكم الدعاء".

مستكترين عليه الرزق

تعجب جمهور حمادة هلال من منشور سابق له قد نشره من أيام قليلة قبل وفاة والد زوجته.

حيث كتب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي انتسجرام" حسبي الله ونعم الوكيل في كل حاسد، الله يشفيك ويعينك على هذا المرض ويجعل كل لحظة بتتألم فيها في ميزان حسناتك".

وأضاف " يا رب كل من استكتر عليك النعمة والرزق يدوق وترد العين عليه على أحب الأشياء إليه، حمايا الغالي الطيب الله يجعلك من الصابرين".



وفي سياق آخر، يستعد الفنان حمادة هلال لبدء تصوير مسلسله الجديد"المداح حساب" والذي يعد استكمالاً لسلسة مسلسل المداح بعد نجاحاته في المواسم السابقة.

أبطال مسلسل المداح

يشارك في مسلسل المداح باقة من ألمع نجوم الفن أبرزهم حمادة هلال, غادة عادل، خالد الصاوي, محمود عامر، خالد سرحان، هبة مجدي، يسرا اللوزي، سهر الصايغ، أحمد بدير، دنيا عبدالعزيز

،جوري بكر،

مي كساب،

طارق النهري،

محسن محيي الدين،

محمد عبدالحافظ، حنان سليمان.

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