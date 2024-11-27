فيلم "مين يصدق" للمخرجة زينة أشرف عبدالباقي يتصدر التريند

حقق فيلم "مين يصدق" للمخرجة زينة أشرف عبدالباقي تفاعلًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، متصدرًا التريند على جوجل، وذلك بعد العرض الخاص الذي أقيم مساء أمس الثلاثاء، وإطلاقه في جميع دور العرض السينمائي اليوم، اعرف التفاصيل من خلال موقع الموجز.

مين يصدق يتصدر التريند

وشهد العرض الخاص حضورًا مميزًا لعدد كبير من نجوم الفن، منهم أحمد حلمي، يوسف الشريف، أمير كرارة، مصطفى خاطر، أشرف زكي، سيد رجب، حمدي الميرغني، بسمة، تايسون، محمد أنور، والمخرج عمرو عرفة، إضافة إلى المنتجين شاهيناز العقاد وجابي خوري وعدد من نجوم مسرح مصر، وسط أجواء احتفالية وإشادات واسعة بأداء فريق العمل والقصة.

فيلم مين يصدق

الفيلم يتصدر التريند

قصة الفيلم

وتدور أحداث الفيلم حول نادين، التي تعاني من تجاهل والديها، وتقع في حب شاب محتال يدعى باسم، يقدم لها الاهتمام الذي تفتقده، تتطور علاقتهما ليخوضا معًا سلسلة من عمليات النصب التي تضع قصة حبهما وحياتهما في مأزق.

أبطال الفيلم

ويشارك في الفيلم عدد من النجوم كضيوف شرف، منهم أشرف عبدالباقي، شريف منير، أحمد رزق، وسليمان عيد، العمل من بطولة يوسف عمر وجايدا منصور، وتأليف وإخراج زينة أشرف عبدالباقي، وإنتاج أنور الصباح وأشرف عبدالباقي.

فيلم مين يصدق

يذكر أن زينة ظهرت مع والدها والفنان شريف منير في فعاليات مهرجان القاهرة منذ أيام قليلة حيث كان والدها داعمًا لها قبل عرض فيلمها ضمن المسابقة الرسمية للأفلام الروائية.

سبب اعتذار أشر عبد الباقي عن مسلسل فهد البطل



جدير بالذكر أن الفنان أشرف عبد الباقي اعتذر عن المشاركة في مسلسل “فهد البطل” المقرر عرضه في الماراثون الرمضاني المقبل لعام 2025 مع الفنان أحمد العوضي، وذلك لعدم توافر بعض الأشياء والمتطلبات في الدور الذي يقدمه.

وأوضح محمود حمدان مؤلف المسلسل أن سبب الاعتذار عن عدم مشاركته في المسلسل ليس بسبب أمور مادية، ولكن بسبب عدم توافر بعض المتطلبات في الدور وتجسيد الشخصية.

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