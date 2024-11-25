حقيقة اقتباس فيلم "مين يصدق" من مسلسل بـ "100 وش"

عند طرح فيلم مين يصدق للمخرجه الشابة زينة عبد الباقي، في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وجد الجمهور أن بعض الأحداث تتشابه مع مسلسل بـ "100 وش" من حيث الاحترافية في عمليات السرقة، وظل الجمهور يتسأل هل الفيلم مقتبس من المسلسل المذكور؟ الأبطال أجابوا على تلك التساؤلات، يكشفها لنا الموجز بالتفصيل.

هل فيلم مين يصدق مقتبس من مسلسل ب 100 وش؟

ظهر أبطال فيلم "مين يصدق" الفنان الشاب يوسف عمر والفنانة جايدا منصور، خلال لقاء تلفزيوني وكشفا عن حقيقة الأمر وقال يوسف: من الممكن أن من يشاهد "مين يصدق" يشعر بأن هناك تشابة بين الفيلم ومسلسل بـ 100 وش في عمليات النصب التي تحدث باحتراف شديد ضمن الأحداث، ولكن قصة الفيلم ذاتها بعيدة تمامًا عن المسلسل.

فيلم مين يصدق



مؤكداً أنه يحب مسلسل بـ100 وش، كما تمني أن فيلم مين يصدق يحقق النجاح مثل المسلسل لأنه عمل قريب من الجمهور.

بينما جايدا منصور كان لها رأي آخر في التشابه قائلة: فيلم "مين يصدق" مُختلف تمامًا عن مسلسل "بـ100 وش"، ولكن اتفق مع حديث يوسف عمر، في أن فكرة النصب المتواجدة ضمن أحداث الفيلم هي فقط نقطة التشابة مع المسلسل.

جايدا منصور

واستكملت: كنت أتابع مسلسل بـ100 وش، وأحبه كثيرًا، لأنه عمل كوميدي، لكن فيلم مين يصدق مُختلف عن قصته.

فيلم مين يصدق

يشارك في الفيلم العديد من النجوم الشباب أبرزهم جايدا منصور ويوسف عمر، والعمل من إخراج زينة عبدالباقي، وفكرة زينة عبدالباقي وحامد الشراب ومصطفى عسكر، وسيناريو وحوار زينة عبدالباقي ومصطفى خالد بهجت.

من المقرر عرض فيلم مين يصدق يوم 27 نوفمبر الجاري، والذي تدور قصته حول "نادين" التي تعيش أزمة مع والديها نتيجة عدم اهتمامهم بها، وتتعرف على شاب نصاب يُدعى "باسم"، وتتطور العلاقة بينهما ليخوض الاثنان رحلة في عمليات النصب التي تورطهما في العديد من المشاكل.

مسلسل بـ 100 وش

شارك في المسلسل الكثير من النجوم أبرزهم أسر ياسين، نيللي كريم، دنيا ماهر، إسلام إبراهيم، حسن أبو الروس، مصطفى درويش، شريف دسوقي، محمد عبدالعظيم ، وإخراج كاملة أبو ذكرى، وتأليف أحمد وائل وعمرو الدالي.



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