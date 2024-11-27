بعد سنوات.. الصعيد يا دولة لـ حكيم تتصدر التريند من جديد

تصدرت اغنية "الصعيد يا دولة" للمطرب الشعبي حكيم، تريند جوجل وذلك بعد ما حققت ملايين المشاهدات عبر قناته الرسمية عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، ويعرض موقع الموجز تفاصيل الأغنية.

أغنية الصعيد يا دولة

ونشر حكيم مقطع فيديو من الأغنية عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلق: الفرع الرئيسي لمصنع الرجولة موجود على أرضنا، العزة والكرامة، وهرمون السعادة.



اغنية الصعيد يا دولة من غناء حكيم، كلمات عصام حجاج، وألحان تامر حجاج، وتوزيع إسلام شيبسي.

حكيم

حقيقة القبض على حكيم

تعرض الفنان الشعبي حكيم خلال الفترة الماضية لـ شائعات حول القبض عليه أثناء تواجده في الإمارات، وقال مدير أعماله " كل ما يقال عن القبض على النجم حكيم شائعة غير صحيحة، وحكيم حاليًا في مصر، ولم يسافر أصلا إلى الإمارات".

احتراف ابن حكيم في نادي شهير

جدير بالذكر ان حكيم عبر مؤخرا، عن سعادته باحتراف ابنه عمر في نادي ديبورتيفو إلدينزي في دوري الدرجة الثانية الإسباني.

وقال حكيم في تصريحات عبر برنامج "الكابتن"، مع الصقر أحمد حسن، على قناة dmc: فخور باحتراف نجلي في إسبانيا، فهو يحب كرة القدم بشكل كبير، ولم يكن في أهدافي أن يلعب نجلي كرة القدم وكنت أدربه علي السباحة ولم أساعده في مجال كرة القدم.

حكيم

آخر حفلات حكيم

أحيا حكيم حفلا غنائيا في محافظة المنيا، بحضور عدد كبير من أهالي المحافظة، وقدم خلال الحفل باقة من ألمع أغانيه الجديدة والقديمه التي يتفاعل معها الجمهور.

وفي نهاية الحفل، وجّه حكيم كلمة الى الجمهور وأهالي بلدته المنيا قال فيها: كل الدنيا تعرف إن بداياتي من هنا من المنيا، وكل الدنيا عارفة إن لكم فضل علي ودايماً بتباهى بده، وكانت كل أمنياتي وأنا صغير إني أكون مشهور علشان تشجيعكم ليّ ما يروحش هدر، وبفضل ربنا وبتشجيعكم لي غنّيت في كل مكان في العالم وأسعدت وفرّحت ناس كتير، بس صدّقوني أنا ما بفرحش غير وأنا في وسطكم علشان إنتم أعز الناس عندي، أهلي وعزوتي وناسي.



آخر أعمال الفنان حكيم

طرح الفنان حكيم أحدث أغنياته التي تحمل عنوان "الكبير"، وقد حرص حكيم على الترويج لأغنيته الجديدة عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث نشر برومو تشويقي عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، وعلق قائلاً: أنا القوي إللي عمره ما جه على الضعيف، وتم طرح الأغنية على قناته الرسمية على يوتيوب وعلى مختلف المنصات الموسيقية، مما أثار حماس الجمهور لتجربتها.

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