حكيم يرفع شعار كامل العدد في الصعيد على الشوسيال ميديا .. فما القصة؟

شارك المطرب الشعبي حكيم في أحياء حفل جديد خلال الأيام الماضية في الصعيد، وفى هذا الصدد يستعرض" الموجز" التفاصيل في سطور.

حيث نشر المطرب الشعبي حكيم، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الفيديوهات والصور الشهير إنستجرام مجموعة صور من حفله الأخير بمحافظة المنيا.

صورو من حفل حكيم في المينا

أعرب حكيم عن سعادته العارمة لتواجده في الصعيد قائلا "استمتعت جدا بوجودي في وسط بلدي وأهلي وناسي وجمهوري بالمنيا، واتشرفت بمشاركتي في الحفل يا رب تكونوا استمتعتوا بالحفلة زي مانا استمتعت وأشوفكم تاني على خير"،وظهر حكيم خلال الصور وهو يشدوا في حفل كامل العدد.

ويذكر أن أطلق المطرب حكيم أغنيته الجديدة، والتي تحمل اسم "أونانانا"، واستعان فيها بالفرق الأفريقية، وصور الفيديو كليب الخاص بها في أماكن تصوير خارج مصر، وبالتحديد في قارة أفريقيا.

صورو من حفل حكيم في المينا

تفاصيل أغنية أونانانا لـ حكيم

وتألق حكيم في الأغنية، بإطلالة شبابية، ورقص مع الفرق الأفريقية الشهيرة، وذلك من خلال السوشيال ميديا، والفرقة مكونة من مجموعة من الأطفال، في أعمال مختلفة وحقق الكليب نجاح كبير تحطي الـ 100 الف مشاهدة ، رغم طرحه منذ ساعات قليلة.

أغنية "أونانانا" للنجم حكيم من كلمات إسلام كنكا، وألحان كريم الصباغ، وتوزيع فلسطيني.

كلمات أغنية أونانانا لـ حكيم

وتبدأ كلماتها بهذا المقطع: "فكك من الهم عيش في السعادة، وفك يا عم ليه تعيشها سادة علطول، مخك شغال، ومركز مين باع مين خان ليه، لوحدك قاعد زعلان، يا صاحبي الكنز في راحة البال".

أحدث أغاني حكيم

يشار إلي أن آخر أعمال المطرب حكيم، أغنية "لذاذة"، وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي الذي يلتقي فنيا مع حكيم للمرة الأولى، وتوزيع طارق مدكور الذي يعود للتعاون معه من جديد بعد 20 عاما عن آخر تعاون بينهما، وحقق الأغنية نجاح كبير حيث حقق في تجاوزة المليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، ومن المقرر طرح العديد من الأغاني خلال الفترة المقبلة.

حكيم في حفل بـ شبين الكوم

ويذكر أن أحيا المطرب الشعبي حكيم حفل غنائي الليلة 5 مايو، وذلك في مدينة شبين الكوم، ويأتي ضمن حفلات ليالي مصر، والتي تطلقها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

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