تعرف على مواعيد قطارات الصعيد من رمسيس اليوم

مواعيد قطارات الصعيد من رمسيس اليوم.. تعتبر عنصر حيوي للنقل اليومي، إذ تربط بين مختلف المدن والمحافظات بشكل مستمر على مدار اليوم، ولهذا تصدرت محركات البحث خلال الساعات الماضية.

الموجز يرصد خلال السطور التالية تفاصيل مواعيد قطارات الصعيد من رمسيس اليوم حيث تُدير هيئة السكك الحديدية عددًا كبيرًا من القطارات على خطوطها المختلفة، ومنها قطارات الصعيد التي تربط القاهرة بأسوان، وقطارات الوجه البحري التي تصل إلى مدن مثل الإسكندرية والمنصورة.

مواعيد قطارات الصعيد من رمسيس اليوم

وتعتبر القطارات وسيلة نقل آمنة وسريعة نسبيًا مقارنة بوسائل النقل الأخرى، حيث تخدم الملايين من الركاب يوميًا بين المدن الكبرى والمناطق النائية، وتسهم في ربط مختلف مناطق البلاد بشكل فعال ومنتظم​ لهذا يزداد البحث عنمواعيد قطارات الصعيد من رمسيس اليوم بشكل دوري.

وتتنوع فئات القطارات بين المكيفة، والقطارات الفاخرة مثل تالجو وVIP، والقطارات الروسية المميزة التي أُدخلت حديثًا لتحسين مستوى الخدمة، إذ تختلف الأسعار حسب نوع القطار والخدمات المقدمة فيه، ومن أمثلة مواعيد قطارات الصعيد من رمسيس اليوم الآتي:

مواعيد قطارات الصعيد من رمسيس مكيف روسي

قطار رقم 890 مكيف روسي: يتحرك من القاهرة 11:30 م ويصل إلى سوهاج 6:35 ص.

قطار 3006 مكيف روسي: يتحرك من القاهرة 00:50 ص ويصل إلى أسوان 1:20 م.

قطار رقم 2012 مكيف روسي: يتحرك من القاهرة 5:30 م ويصل إلى أسوان 6:20 ص.

قطار رقم 988 مكيف روسي: يتحرك من القاهرة 7:10 م ويصل إلى أسوان 7:50 ص.

وتضم مواعيد قطارات الصعيد من رمسيس اليوم أيضًا مواعيد قطارات الصعيد من رمسيس خاص vip، وهي كالتالي:

مواعيد قطارات الصعيد من رمسيس اليوم

مواعيد قطارات الصعيد من رمسيس خاص vip

قطار 980 خاص vip: يتحرك من القاهرة 8:00 ص ويصل إلى أسوان: 10:25 م.

قطار رقم 2006 خاص vip: يتحرك من القاهرة 5:10 م ويصل إلى أسوان 6:00 ص.

قطار رقم 1012 خاص vip: يتحرك من القاهرة 9:00 م ويصل إلى أسوان 11:15 ص.

كما تشتمل على مواعيد قطارات الصعيد من رمسيس نوم وهي كالتالي:

مواعيد قطارات الصعيد من رمسيس نوم



يتحرك قطار رقم 1086 نوم من القاهرة 7:20 م ويصل إلى أسوان 8:55 ص

يتحرك قطار رقم 86 نوم من القاهرة 7:45 م ويصل إلى أسوان 9:25 ص.

يتحرك قطار رقم 82 نوم من القاهرة 9:10 م ويصل إلى أسوان 11:10 ص.

الموجز يعرض أيضًا مواعيد قطارات الصعيد من رمسيس تالجو التي تعد من أهم مواعيد قطارات الصعيد من رمسيس اليوم وهي كالتالي:

مواعيد قطارات الصعيد من رمسيس اليوم

مواعيد قطارات الصعيد من رمسيس تالجو

يتحرك قطار رقم 2030 تالجو من القاهرة 7:00 م ويصل إلى أسوان: 6:40 ص.

وهناك أيضًا مواعيد قطارات الصعيد من رمسيس مكيف وتشمل الآتي:

مواعيد قطارات الصعيد من رمسيس مكيف

يتحرك قطار رقم 990 مكيف من القاهرة 4:00 مساء ويصل إلى سوهاج 00:00 ص.

يتحرك قطار رقم 970 مكيف من القاهرة 2:00 مساء ويصل إلى سوهاج 9:45 م.

يتحرك قطار رقم 2010 مكيف من القاهرة 10:00 صباحاً ويصل إلى أسوان: 10:55 م.

يتحرك قطار رقم 996 مكيف من القاهرة 10:00 م ويصل إلى أسوان 11:30 ص.

كما يوجد مواعيد قطارات الصعيد من رمسيس روسي وجاءت على النحو التالي:

مواعيد قطارات الصعيد من رمسيس روسي

يتحرك قطار رقم 1006 روسي من القاهرة 6:00 ص ويصل إلى سوهاج 1:20 م.

يتحرك قطار 1010 روسي من القاهرة 00:05 ص ويصل إلى أسوان 2:30 م.

يتحرك قطار رقم 80 روسي من القاهرة 9:30 ص ويصل إلى أسوان 11:10 م.

يتحرك قطار رقم 1004 روسي من القاهرة 9:30 ص ويصل إلى أسوان 11:10 م.

يتحرك قطار رقم 982 روسي من القاهرة 3:30 م ويصل إلى أسوان 7:40 ص.

يتحرك قطار رقم 1014 روسي من القاهرة 6:50 م ويصل إلى أسوان 9:00 ص.

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